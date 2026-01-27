Peschici. Ingiusta detenzione, niente indennizzo al comandante dei vigili: “colpa grave” nella condotta, ricorso respinto

Sette giorni in carcere e ottantaquattro ai domiciliari, poi l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Non basta però, secondo la Cassazione, per ottenere l’indennizzo per ingiusta detenzione: la Suprema Corte respinge il ricorso di Vincenzo Losito, comandante della polizia municipale di Peschici, confermando il diniego già deciso in sede di riparazione.

Il caso nasce da un procedimento per falso: Losito era accusato di aver attestato falsamente, insieme ad altri, in una relazione su lavori urgenti di taglio e sgombero di alberi pericolanti, l’esistenza di cedimenti di alberi “in numero” e “proporzioni” non corrispondenti al vero. In primo momento il procedimento si era chiuso per prescrizione, ma in appello era arrivata l’assoluzione piena. Quando Losito chiede l’equa riparazione per la detenzione subita, però, la Corte d’appello di Bari—come giudice della riparazione—nega l’indennizzo ritenendo che vi sia stata condotta gravemente colposa che ha contribuito all’adozione della misura cautelare.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata (e ripreso dalla Cassazione), gli atti avrebbero evidenziato che Losito avrebbe redatto la relazione successivamente alla data indicata; inoltre, durante l’interrogatorio di garanzia, non avrebbe fornito chiarimenti convincenti su aspetti decisivi: se una relazione preesistente fosse stata smarrita o non fosse mai stata predisposta, perché una relazione sarebbe stata preparata mesi dopo ma datata in precedenza, e perché un vigile urbano avrebbe dichiarato di non averla mai redatta. Per la Corte di merito, queste incertezze avrebbero rafforzato, “ex ante”, la gravità del quadro indiziario e inciso sulla scelta cautelare.

La Cassazione richiama i principi: il diritto all’indennizzo spetta a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile, salvo che l’interessato abbia dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave. E la colpa grave, spiega la Corte, ricorre quando una condotta—per macroscopica negligenza o imprudenza—crea una situazione prevedibile che rende “ragionevole” l’intervento dell’autorità giudiziaria con un provvedimento restrittivo.

Applicando questi criteri, la Suprema Corte ritiene che la decisione di diniego sia logicamente motivata: la redazione tardiva dell’atto e le dichiarazioni confuse (o ritenute non chiarificatrici) avrebbero avuto un ruolo causale nella vicenda cautelare, integrando quella colpa grave che l’art. 314 del codice di procedura penale considera ostativa. Per questo il ricorso viene rigettato, con condanna alle spese. Atto

A cura di Michele Solatia.