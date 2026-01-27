Semilibertà a un condannato per omicidio: il ricorso della Procura generale non passa, la Cassazione conferma

Il tema è delicato: semilibertà concessa a un detenuto condannato a 30 anni per omicidio, occultamento di cadavere e truffa. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, nel maggio 2025, ammette Gianluca De Mari (nato a Pozzuoli il 15/09/1971) al regime previsto dall’art. 50 dell’ordinamento penitenziario, ritenendo che i progressi trattamentali e le condizioni esterne rendano possibile un reinserimento graduale. Il Procuratore generale impugna l’ordinanza, ma la Cassazione respinge il ricorso e conferma la misura.

Secondo quanto riportato nella sentenza, De Mari ha già espiato oltre due terzi della pena; durante la detenzione avrebbe mantenuto una condotta regolare, svolto attività intramurarie e maturato una “revisione critica” del reato, anche con il supporto dello psicologo ex art. 80. Dal 2022 è inoltre ammesso al lavoro esterno e avrebbe una prospettiva lavorativa stabile presso un minimarket, in un’area considerata facilmente monitorabile. Sulla base di questi elementi, il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto la semilibertà funzionale a un reinserimento progressivo.

Il ricorso della Procura generale insiste su un punto: la semilibertà, sostiene, richiede due verifiche distinte e rigorose—una sull’esito del trattamento, l’altra sulle condizioni esterne di reinserimento—e nel caso concreto sarebbero state acquisite informazioni parziali. In particolare, si contesta che mancasse ancora una relazione dell’UEPE e che non fosse stata adeguatamente approfondita l’affidabilità del contesto lavorativo e relazionale (anche in rapporto a legami familiari e al territorio), elementi ritenuti essenziali per una prognosi realmente completa.

La Cassazione, però, ribadisce i criteri: la decisione del giudice di sorveglianza è un giudizio prognostico che deve essere motivato con riferimento al caso concreto, valorizzando i risultati dell’osservazione scientifica della personalità e i progressi trattamentali, oltre alle condizioni esterne che consentano un graduale rientro nella società. Richiama inoltre l’idea che la semilibertà possa diventare essa stessa parte del trattamento rieducativo, in un percorso di responsabilizzazione e risocializzazione, dove il lavoro svolto fuori dall’istituto ha un ruolo centrale.

Nel caso specifico, la Corte giudica l’ordinanza “immune” dai vizi denunciati: il Tribunale di sorveglianza, scrive la Cassazione, avrebbe analizzato in modo scrupoloso le risultanze del trattamento, evidenziando la condotta detentiva, l’evoluzione personale e la regolarità del lavoro esterno già avviato. Quanto alle informazioni ritenute mancanti dalla Procura generale, la Cassazione afferma che, a fronte di un quadro positivo “dirimente”, le ulteriori attività istruttorie evocate non risultano indispensabili al punto da compromettere la completezza della valutazione. Per questo il ricorso viene rigettato.

A cura di Michele Solatia.