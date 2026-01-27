Edizione n° 5959

BALLON D'ESSAI

AQP FOCUS // Acquedotto Pugliese, la Corte dei conti accende i riflettori: consulenze oltre i tetti e nodi su vertici e controlli
27 Gennaio 2026 - ore  09:50

CALEMBOUR

PESCHICI VIGILI // Peschici. Ingiusta detenzione, niente indennizzo al comandante dei vigili: “colpa grave” nella condotta, ricorso respinto
27 Gennaio 2026 - ore  12:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Semilibertà a un condannato per omicidio: il ricorso della Procura generale non passa, la Cassazione conferma

SEMILIBERTA' OMICIDIO Semilibertà a un condannato per omicidio: il ricorso della Procura generale non passa, la Cassazione conferma

Semilibertà concessa a un detenuto condannato a 30 anni per omicidio, occultamento di cadavere e truffa

Semilibertà a un condannato per omicidio: il ricorso della Procura generale non passa, la Cassazione conferma

Carcere - Fonte Immagine: ilmessaggero.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
27 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Il tema è delicato: semilibertà concessa a un detenuto condannato a 30 anni per omicidio, occultamento di cadavere e truffa. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, nel maggio 2025, ammette Gianluca De Mari (nato a Pozzuoli il 15/09/1971) al regime previsto dall’art. 50 dell’ordinamento penitenziario, ritenendo che i progressi trattamentali e le condizioni esterne rendano possibile un reinserimento graduale. Il Procuratore generale impugna l’ordinanza, ma la Cassazione respinge il ricorso e conferma la misura.

Secondo quanto riportato nella sentenza, De Mari ha già espiato oltre due terzi della pena; durante la detenzione avrebbe mantenuto una condotta regolare, svolto attività intramurarie e maturato una “revisione critica” del reato, anche con il supporto dello psicologo ex art. 80. Dal 2022 è inoltre ammesso al lavoro esterno e avrebbe una prospettiva lavorativa stabile presso un minimarket, in un’area considerata facilmente monitorabile. Sulla base di questi elementi, il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto la semilibertà funzionale a un reinserimento progressivo.

Il ricorso della Procura generale insiste su un punto: la semilibertà, sostiene, richiede due verifiche distinte e rigorose—una sull’esito del trattamento, l’altra sulle condizioni esterne di reinserimento—e nel caso concreto sarebbero state acquisite informazioni parziali. In particolare, si contesta che mancasse ancora una relazione dell’UEPE e che non fosse stata adeguatamente approfondita l’affidabilità del contesto lavorativo e relazionale (anche in rapporto a legami familiari e al territorio), elementi ritenuti essenziali per una prognosi realmente completa.

La Cassazione, però, ribadisce i criteri: la decisione del giudice di sorveglianza è un giudizio prognostico che deve essere motivato con riferimento al caso concreto, valorizzando i risultati dell’osservazione scientifica della personalità e i progressi trattamentali, oltre alle condizioni esterne che consentano un graduale rientro nella società. Richiama inoltre l’idea che la semilibertà possa diventare essa stessa parte del trattamento rieducativo, in un percorso di responsabilizzazione e risocializzazione, dove il lavoro svolto fuori dall’istituto ha un ruolo centrale.

Nel caso specifico, la Corte giudica l’ordinanza “immune” dai vizi denunciati: il Tribunale di sorveglianza, scrive la Cassazione, avrebbe analizzato in modo scrupoloso le risultanze del trattamento, evidenziando la condotta detentiva, l’evoluzione personale e la regolarità del lavoro esterno già avviato. Quanto alle informazioni ritenute mancanti dalla Procura generale, la Cassazione afferma che, a fronte di un quadro positivo “dirimente”, le ulteriori attività istruttorie evocate non risultano indispensabili al punto da compromettere la completezza della valutazione. Per questo il ricorso viene rigettato.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO