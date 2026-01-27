Edizione n° 5959

Terreni a uso civico, causa chiusa in Appello: il Comune di Manfredonia accetta la conciliazione

COMUNE MANFREDONIA Terreni a uso civico, causa chiusa in Appello: il Comune di Manfredonia accetta la conciliazione

Contenzioso tra il Comune di Manfredonia e un privato relativo all’occupazione di terreni demaniali gravati da usi civici nella zona di Siponto

Terreni a uso civico, causa chiusa in Appello: il Comune di Manfredonia accetta la conciliazione

COMUNE MANFREDONIA, ESTERNO, PH RAFFAELE SALVEMINI

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
27 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

Si chiude con una conciliazione il contenzioso tra il Comune di Manfredonia e un privato relativo all’occupazione di terreni demaniali gravati da usi civici nella zona di Siponto. La Giunta comunale ha infatti deciso di accettare la proposta conciliativa formulata dalla Corte di Appello di Bari, ponendo fine a una vicenda giudiziaria iniziata nel 2019.

Al centro della controversia vi era un canone richiesto dal Comune per l’occupazione di terreni pubblici, inizialmente quantificato in oltre 5mila euro. Dopo una sentenza di primo grado sfavorevole all’ente, il Comune aveva presentato appello, ottenendo anche la sospensione degli effetti della decisione del Tribunale di Foggia.

Nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte di Appello ha proposto una soluzione transattiva: pagamento di 2.300 euro al Comune e compensazione delle spese legali. Una proposta ritenuta “equilibrata” dall’Avvocatura comunale, anche alla luce dell’incertezza del giudizio e del rischio di ulteriori contenziosi.

La Giunta, su proposta del sindaco Domenico La Marca, ha quindi deliberato l’accettazione della conciliazione, sottolineando che il provvedimento non comporta costi per le casse comunali e consente di evitare ulteriori lungaggini processuali.

Resta fermo, come ribadito nell’atto, il principio secondo cui il Comune ha l’obbligo di tutelare il proprio patrimonio e di riscuotere indennità per l’occupazione indebita di terreni a uso civico, come confermato anche dalla giurisprudenza contabile.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Terreni a uso civico, causa chiusa in Appello: il Comune di Manfredonia accetta la conciliazione"

  1. Sindaco, non sono soldi tuoi ma della collettività Manfredonia! Fatti pagare il dovuto e, una volta per sempre, affrontate il problema degli occupanti abusivi a Siponto

Lascia un commento

