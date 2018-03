Di:

Gea Bianchi e Fabiola Casasopra: due donne, un progetto e una passione in comune: l’Ingegneria Biomedica. In vista dello Xilinx Open Hardware Contest 2016, Stato Donna ha intervistato le due ricercatrici del Politecnico di Milano, per conoscere la loro storia e il loro progetto.

“Io vengo da Parma e sono qua a Milano solamente per poter studiare ingegneria biomedica -racconta Gea-. Da quando ne ho scoperto l’esistenza sono rimasta affascinata dalle possibilità che apre, si può davvero arrivare a migliorare la vita delle persone. Durante il corso di studi ho poi scoperto che l’ambito che mi interessa maggiormente è legato all’elettronica e indirettamente all’informatica (imparare a programmare vuol dire un po’ imparare ad affrontare ogni problema con metodo e con i giusti step) e sono tutt’ora affascinata dalla robotica, anche se ne ho avuto davvero solo un piccolo assaggio. Per queste ragioni sto frequentando il master in BTE- Technologies for electronics, che attualmente è la mia occupazione principale.

Gea e Fabiola: due donne dietro al progetto PrISMA