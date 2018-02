Bordo “Altri candidati? Servirebbe un confronto. Tasso? Parliamo di programmi”

Di:

Manfredonia, 27 febbraio 2018. ”Al di là di quanto si è sviluppato mediaticamente, ho solo detto in un comizio pubblico che quelli del Movimento 5 Stelle non dovevano e non potevano sentirsi moralmente superiori agli altri. Ho solo sottolineato che, nei loro candidati al Parlamento, c’è qualcuno correlato alla massoneria, altri coinvolti nella cosiddetta ‘rimborsoli‘. Poi, per il candidato di Manfredonia: che lo stesso in passato aveva svolto un’attività non proprio consentita dalla legge. C’è stata una loro reazione, e credo che sia stato lui da solo (Tasso,ndr) a creare le condizioni per far emergere la vicenda. Per quanto mi riguarda: è un problema interno al M5S. Io vorrei che si parlasse di programmi e di idee, come sto cercando di fare, parlando molto di quello che ho fatto e di quello che faro’. Al momento non conosco ad esempio le idee che i candidati del M5S e del centrodestra hanno per il futuro del nostro territorio”.

E’ quanto dice in un’intervista rilasciata a StatoQuotidiano il candidato alla Camera, nel collegio uninominale Manfredonia – Cerignola, Onorevole Michele Bordo.

Andamento della campagna elettorale

“Come sta andando questa campagna elettorale? Bene. Obiettivamente, quella che è emerso finora è la mancanza degli altri candidati. Noi del PD stiamo provando, con la nostra proposta, a parlare di problematiche ed esigenze che riguardano i cittadini. Stiamo raccontando quello che abbiamo fatto, quello che faremo. Sarebbe bello, a questo punto, provare ad organizzare un confronto tra i 3 candidati, in modo da comprendere da tutti le priorità da perseguire qualora si fosse eletti in Parlamento. Io ho le idee chiare, rispetto al lavoro che sarà possibile fare nei prossimi anni, mi piacerebbe confrontarmi con gli altri, ma non mi sembra al momento che ci sia questa possibilità”.

“Io posso raccontare cosa ho fatto in questi anni, non so gli altri”

“Cosa abbiamo fatto in questi anni, noi del centrosinistra? Per mettere nero su bianco il mio lavoro, ho realizzato una brochure nella quale racconto cosa ho fatto finora in Parlamento. Sono stato eletto 5 anni in Puglia, abito a Manfredonia. Ho fatto molto per il mio territorio. Io posso raccontare cosa ho fatto, non so se possono farlo anche gli altri, candidati come me anni fa”.

“Sono stato il relatore sulle leggi europee, ho consentito il dimezzamento del numero di procedure di infrazioni a carico del nostro paese, questo ha consentito all’Italia di risparmiare due miliardi di euro, che abbiamo dedicato e concentrato investimenti che hanno interessato in primis il Mezzogiorno. Ho consentito la realizzazione degli acquedotti rurali, che confidiamo di poter completare anche nelle aree di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo. Abbiamo consentito il completamento della caserma dei vigili del fuoco, di sbloccare l’opera dell’alta velocità Bari – Napoli, di raddoppiare il binario dell’Adriatico, la proroga della cassa integrazione per i lavoratori della Sangalli e altro. Nei prossimi anni bisogna: approvare la legge sulla filiera ittica, che riconosce la qualità dei nostri prodotti agroalimentari. E poi: utilizzare le risorse europee per creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio. Il dramma dei tanti giovani che non hanno un lavoro deve rappresentare l’assillo principale al quale dedicarci nei prossimi anni in Parlamento”.

