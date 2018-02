“Candidatura Patty L’Abbate conforme al regolamento M5S”

Di:

(da Repubblica.it del 26/2/2018 ): “ROMA – Si precisa che la candidatura di Pasqua, detta Patty L’Abbate, candidata al collegio Uninominale Puglia 4 per il Senato, è conforme al Regolamento del MoVimento 5 Stelle. La sua precedente candidatura è stata debitamente comunicata al MoVimento e riguarda una lista civica, in particolare la lista”Insieme per Castellana”, che apparteneva ad una coalizione civica. Infine va precisato che quella lista non era in concorrenza con il MoVimento 5 stelle”. “La precisazione si riferisce alla candidata Patty L’Abbate, che si presentò con il simbolo “IO SUD-PLI (Partito Liberale Italiano ndr)” alle elezioni comunali di Castellana Grotte (Bari). La stessa candidata Patty L’Abbate, conferma a mezzo intervista sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, di essersi candidata nel 2012 a Castellana Grotte BA dopo aver precedentemente smentito detta notizia in altro confronto giornalistico.

Il Comitato spontaneo “Parlamentarie 2018 – Comitato per la Democrazia e Trasparenza 5 Stelle” che rappresenta oltre 500 attivisti, denuncia che le dichiarazioni attribuibili al M5S sono in palese e assoluto contrasto con quanto disposto dal “Regolamento Parlamentarie 2018” emesso dallo stesso Movimento 5 Stelle che recita all’art.6 comma i :“non dovrà aver mai partecipato a elezioni di qualsiasi livello, né aver svolto un mandato elettorale o ricoperto ruoli di amministratore e/o

componente di giunta o governo, con forze politiche diverse dal MoVimento 5 Stelle a far data dal 4 ottobre 2009”. Una disposizione che, evidentemente, ammette eccezioni. Nella fattispecie quindi il Movimento 5 Stelle con le sue dichiarazioni, intende prevaricare il proprio stesso Regolamento, disapplicando la norma

regolamentare a favore di una interpretazione favorevole “ad personam”. La Dott.ssa L’Abbate non ha partecipato inoltre ad una competizione elettorale candidandosi “in una lista civica” come cerca di motivare il Movimento 5 Stelle, bensì in un proprio Partito “IO SUD – Partito Liberale Italiano” (che faceva riferimento alla Poli Bortone). Lo scrivente Comitato stigmatizza il comportamento utilitaristico del M5S che vuole piegare regole e valori a proprio piacimento anche dei propri Regolamenti, applicando gli articoli a seconda delle convenienze e fornendo alla stampa ed alla cittadinanza tutta notizie non veritiere.

Bari 26.02.2018

Parlamentarie 2018 – Comitato spontaneo per la Democrazia e trasparenza 5 Stelle

L’organizer

eetup 5 Stelle FoVea