Foggia stoico e corsaro a Novara

TIFOSI FOGGIA (PH ENZO MAIZZI)

Foggia, 27 febbraio 2018. Grande prova di carattere per il Foggia di mister Stroppa a Novara: con una rete del solito Kragl al 12° della prima frazione, i satanelli hanno infatti superato i piemontesi, nonostante abbiamo giocato in dieci uomini dopo 27 minuti di gara, a causa dell’espulsione per somma di ammonizioni di Greco. Tabellino (sito Novara calcio)

NOVARA: 1 Montipò, 4 Mantovani (vk), 5 Casarini (k), 7 Sansone (11 Di Mariano 31’st), 8 Chiosa, 19 Puscas, 20 Ronaldo, 23 Moscati (9 Sciaudone 23’st), 24 Dickmann (30 Maniero 9’st), 27 Calderoni, 31 Golobovic.

A disposizione: 12 Farelli, 22 Benedettini, 2 Troest, 3 Del Fabro, 10 Macheda, 15 Maracchi, 17 Seck, 18 Lukanovic, 21 Orlandi

Allenatore: Domenico Di Carlo FOGGIA: 1 Guarna, 6 Loiacono, 7 Greco, 10 Duhamel (4 Agnelli 10’st), 11 Kragl, 13 Zambelli (19 Mazzeo 29’st), 14 Martinelli, 17 Nicastro (9 Beretta 29’st), 18 Deli, 25 Gerbo, 31 Camporese.

A disposizione: 22 Noppert, 3 Figliomeni, 8 Fedato, 22 Noppert, 23 Rubin, 26 Agazzi, 27 Floriano, 29 Ramè 32 Scaglia, 33 Calabresi

Allenatore: Giovanni Stroppa Arbitro: Sig. Ros di Pordenone

Assistenti: Sigg. Pagnotta di Nocera Inferiore e Colarossi di Roma 2

Quarto Ufficiale: Sig. Ghersini di Genova Marcatori: 12’pt Kragl (F) Calci d’angolo: Novara 6 – Foggia 2

Ammonizioni: 18’pt e 27′ Greco (F), 36’st Beretta (F), 38’st Sciaudone (N)

Espulsioni: 27’pt Greco per doppia ammonizione,

Recupero: 0’pt + 4’st

Note: spettatori totali 5.252 di cui 2.739 abbonati fotogallery enzo maizzi







