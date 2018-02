Galleria Monte Saraceno, lavori dopo il 2 marzo

Galleria "Monte Saraceno", archivio (statoquotidiano)

Mattinata, 27 febbraio 2018. "A causa delle avverse condizioni meteorologiche, anche allo scopo di agevolare la viabilità, sarà chiuso a partire da venerdì 2 marzo 2018 il tratto di SS688 dal km 0,000 al km 2,760, tra i territori comunali di Mattinata e Monte Sant'Angelo. L'interdizione al traffico – necessaria fino alla fine del mese di maggio per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici della Galleria 'Monte Saraceno' alle normative vigenti – era prevista a partire da quest'oggi".

