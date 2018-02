M5S: Di Maio, sceglie i ministri

Di:

Roma. ”La nostra è una proposta di governo alla luce del sole. Quelli che vedete con me nella foto sono: Giuseppe Conte (Pubblica amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia – originario di San Giovanni Rotondo,ndr), Alessandra Pesce (Agricoltura), Pasquale Tridico (Lavoro) e Lorenzo Fioramonti (Sviluppo Economico). Giovedì 1 marzo conoscerete tutta la squadra!”.

Lo dice su facebook il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. ”Gentiloni pensa agli inciuci post voto e ai futuri scambi di poltrone, noi pensiamo ai cittadini. Lui vuole fare tutto sotto banco, noi agiamo in trasparenza. Il nostro non è un governo ombra, è alla luce del sole! È la proposta di squadra di governo che ci impegniamo, davanti ai cittadini italiani, a presentare al Presidente della Repubblica. Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo. I cittadini hanno diritto di sapere quali persone andranno a occupare i posti di rilievo del governo. Basta promesse non mantenute e mance elettorali. Noi presentiamo un progetto, un’idea di Paese e le migliori competenze che si sono rese disponibile per realizzarla. Ed è così che ci presentiamo agli italiani per il voto del 4 marzo. Stiamo facendo sul serio e lo stiamo facendo nel rispetto totale sia degli elettori sia delle istituzioni”.

”Dall’altra parte c’è il vuoto. Non coalizioni, ma accozzaglie di partiti che non hanno neppure un candidato premier, figuriamoci se hanno delle persone per dare all’Italia il cambiamento di cui ha bisogno. Vogliono il vostro voto per poi farsi i fatti loro come hanno sempre fatto”, ha scritto Di Maio sul blog delle stelle.

“Facciamo sul serio. Gentiloni e tutti gli altri se ne facciano una ragione”.