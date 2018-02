Manfredonia – Sarnese, ospiti “Aggredito mister Condemi”

Di:

La Ssd Polisportiva Sarnese stigmatizza – in una nota stampa – il vile gesto chiedendo all’autorità competente di punire i colpevoli.

”Ieri (domenica per chi legge,ndr) a fine gara, mentre le squadre facevano il loro rientro negli spogliatoi, dopo aver vinto meritatamente la partita sul campo, mister Carmelo Condemi è stato vigliaccamente aggredito da un losco personaggio locale, purtroppo non identificato dalla Polizia, che stazionava all’inizio del tunnel spogliatoi. L’aggressione è avvenuta alle spalle ed è stato necessario l’intervento della Polizia in servizio presso lo stadio, per evitare il peggio. La Polisportiva Sarnese, da sempre portatrice sana di sportività e lealtà, esprime solidarietà a mister Condemi, condanna il gesto e chiede al Manfredonia Calcio, società storica del panorama calcistico pugliese, di individuare e condannare il colpevole dell’aggressione.

Si tratta di episodi che non fanno bene al calcio e che non dovrebbero avvenire in contesti sportivi e civili”.

