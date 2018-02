Meteo Gargano, “Da venerdì torna il sole. Rialzo temperature”

Di:

Bari, 27 febbraio 2018. Meteo Puglia: venerdì 2 marzo 2018: la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale adriatico meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sul Salento cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.

Temperature in generale calo, con estremi di 11°C e punte di 17°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Basso Adriatico molto mosso; Canale d’Otranto agitato.

AVVIO DI SETTIMANA FREDDO E A TRATTI INSTABILE: Anche il basso versante adriatico si appresta a vivere un’intensa ondata di gelo in arrivo dalla Siberia. Il tempo si manterrà instabile anche tra lunedì e mercoledì con nubi e precipitazioni soprattutto tra Molise orientale, medio-alta Puglia e Lucania, nevosi a tratti sino in pianura o sulle coste di Molise e Puglia. Tendenza a miglioramento da mercoledì in attesa di un successivo peggioramento tra giovedì e venerdì.

Temperature ancora invernali con valori sotto zero anche in pianura, -10/-15°C in montagna; rialzo termico da giovedì. (FONTE: 3BMETEO.COM)