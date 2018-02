monte sant'angelo - Fonte image Feliciana Taronna

Monte Sant’Angelo, 27 febbraio 2018. “A seguito dell’allerta meteo della Protezione Civile regionale circa il peggioramento delle condizioni meteorologiche previste per questa notte, ho predisposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per domani, mercoledì 28 febbraio” – ha annunciato il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. Monte Sant’Angelo, maltempo: scuole chiuse ultima modifica: da

