Patroni Griffi “Il Mercato Ittico di Manfredonia deve ripartire”

Bari/Manfredonia, 27 febbraio 2018. ”Il Mercato ittico di Manfredonia deve ripartire. Il Comune ha una sua proposta, articolata, e intende impegnarsi per favorirne una riapertura. L’Autorità Portuale intende sostenere questo percorso, da un punto di vista amministrativo, mentre l’Ente lo farà a livello organizzativo-amministrativo. Le basi ci sono. Non abbiamo alcuna preclusione per una possibile gestione da parte di un’associazione no profit o di un altro soggetto. Fondamentale è il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti”.

Così a Stato Quotidiano l’attuale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, in seguito a un recente incontro svoltosi a Bari con il sindaco di Manfredonia (e presidente del Consorzio Asi di Foggia), Angelo Riccardi. “Abbiamo parlato innanzitutto del porto, del suo sviluppo. Poi il colloquio ha riguardato il mercato ittico locale”.

Dal fallimento del Cogemim alla gestione dell’ASE, poi la chiusura

Un mercato chiuso e che, dopo il fallimento del Cogemim, è stato gestito dalla partecipata in house del Comune sipontino, Ase SpA, dal 23 aprile 2015 al 3 agosto 2017. ”Con quelle condizioni, non si poteva continuare”, aveva detto a StatoQuotidiano , nel settembre 2017, l’allora A.U., Adriano Carbone, in seguito ”sostituito” nel ruolo dall’avvocato (in quota PD) Franco La Torre.

“Quante barche conferivano prima della chiusura? Anche nessuna”

”Abbiamo rinunciato responsabilmente alla gestione del Mercato”, aveva detto Carbone. “Del resto, è stato ritenuto impossibile gestire una struttura come questa, con un numero così esiguo di barche che andavano a conferire. Una scelta giusta: Ase è una partecipata in house del Comune, un’Amministrazione non deve guadagnarci dalla gestione, ma neanche rimetterci”. “Quante barche conferivano? Anche nessuna. Zero. Il massimo? 10-12 al giorno. Le perdite hanno determinato la scelta””, aveva detto Carbone. “Sono 250 i pescherecci della marineria sipontina, la seconda in Italia, ma solo una quindicina conferivano il pescato al mercato ittico, producendo quindi delle perdite a discapito della collettività”, aveva rimarcato sempre nel settembre 2017 il sindaco Riccardi.

I dati delle perdite

Questi i dati relativi alle perdite, come comunicato nella seduta del consiglio comunale del 26 giugno 2017 “L’ASE, nel merito, fa operazioni di partite di giro (pescatori – commercianti, con trattenute pari al 6%). La Corte dei conti ha valutato anche questo. E’ vero, sono stati prodotti incassi per 1.882.000 euro (totale: 2.014.808,32 circa), con ricavi complessivi per 1.897.156,35 euro. Una perdita netta di 135mila euro“.

Dallo stato di agitazione allo sgombero fino al nuovo percorso

Dopo circa 5 mei dall’interruzione della gestione da parte dell’ASE, il 12 gennaio 2018, la marineria di Manfredonia aveva dichiarato lo stato di agitazione per la problematica del Mercato nei confronti dell’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale. Alcuni delegati della “PRODUTTORI ITTICI MANFREDONIA SOC. COOP”, –

che avevano fatto richiesta ufficiale al Comune di Manfredonia per poter gestire , ai sensi dell’art. 45 bis del codice della navigazione, il mercato Ittico -, si erano recati presso l’autorità per chiedere un incontro urgente con il Presidente Patroni Griffi, per “chiarire definitivamente la problematica del canone di concessione demaniale da applicare al Mercato Ittico che secondo i produttori dovrebbe essere un canone ricognitorio annuale di euro 10.717,20 e non di € 113.726,55 come pretende l’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale“.

“Infatti le Cooperative di produttori ittici rientrano nella fascia di quei soggetti a cui si può applicare il canone ricognitorio non avendo scopo di lucro“, come riportato in un comunicato del 12 gennaio 2018. “La delegazione ha fatto presente all’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale che il nostro Mercato Ittico è un mercato alla produzione e non al consumo come i Mercati generali ittici, infatti i diritti di mercato che pagavano i produttori servivano a coprire le spese di gestione e non a conseguire utili“.

Passa un mese, 16 febbraio 2018, e con un’ordinanza dirigenziale del 6° Settore “Urbanistica e Sue” del Comune di Manfredonia essendo stato “ritenuto doveroso procedere allo sgombero di tutti i locali del Nuovo Mercato Ittico, al fine di perseguire le finalità pubbliche connesse al bene in questione“, è stato ordinato a 5 legali rappresentanti di cooperative di pesca, e ad una privata, di sgomberare i locali siti all’interno del Nuovo Mercato Ittico all’ingrosso, “in quanto occupati senza titolo” e di “lasciare gli stessi liberi da persone e/o da cose nella piena disponibilità del Comune“. Il Comune aveva accertato infatti che i “soggetti diffidati (..) non avevano adempiuto al rilascio dei locali entro il termine della diffida, giusta relazione della Polizia Municipale del 26.01.2018”.

Come risaputo, “Il Nuovo Mercato Ittico è stato realizzato su area del demanio pubblico statale – RAMO MARINA – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Autorità Portuale – ed è destinato esclusiva mente a finalità pubbliche”. “Al Comune di Manfredonia è stata rilasciata la concessione demaniale marittima rilasciata – dall’Autorità Portuale di Manfredonia in data 10.04.2017 – per il mantenimento di mq.12.742 di area demaniale marittima, allo scopo di mantenere il nuovo mercato ittico“.

Una delegazione di pescatori ha in seguito incontrato lo stesso sindaco di Manfredonia. Ad oggi si sta lavorando per una soluzione.

“Per la gestione del mercato ittico, che mi auguro possa riaprire quanto prima – dice a StatoQuotidiano il presidente dell’Autorità portuale Patroni Griffi -, è necessario il rispetto come detto di quanto previsto dal codice della navigazione. Parlo di concedere il mercato ittico a terzi, siano essi una Cooperativa o un consorzio, un’associazione no profit. E’ fondamentale, a tale riguardo, che il rapporto di concessione con il Comune di Manfredonia sia venuto meno. Come Autorità è nostro interesse che la struttura possa presto ripartire. E’ fondamentale, naturalmente, che il mercato venga utilizzato per lo scopo che gli è proprio. Da parte nostra, possiamo sostenere questo percorso assicurando che il processo amministrativo, dunque l’iter burocratico, non sia tortuoso ma agevole. In alcun modo, sia chiaro, l’Autorità puo’ sostenere economicamente la nuova gestione”.

Infine una battuta sull’ingegnere Gianni Rotice, attuale presidente di Confindustria Foggia, designato dal sindaco di Manfredonia quale “rappresentante del Comune di Manfredonia nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale“: “Sta svolgendo ottimamente il suo ruolo, ottima la sua funzione di raccordo tra Autorità e territorio”.

