Fiore: “Non instilliamo odio, contro di noi una crociata”

Foggia, 27 febbraio 2018. “Il 4 novembre abbiamo manifestato per la patria con ‘l’Italia agli italiani’, la nostra proiezione fra il popolo, formata da varie associazioni che non sono di Fn ma che sono vicine a noi. E con noi ci sono generali, ispettori di polizia, avvovati, agricoltori, ”. Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, a Foggia per presentare i candidati del 4 marzo. Era già stato in città altre volte sfilando per alcune vie del centro: per gli inquilini delle casermette e i loro problemi abitativi, per il Cara di Borgo Mezzanone, per il viale della stazione molto degradato negli ultimi anni. Rispondendo alle domande dei giornalisti- accolto dal segretario regionale Mimmo Carlucci, dai militati, dai candidati e dalle forze dell’ordine, alcune in assetto antisommossa- espone la sua di ricetta economica nel “ritorno alla nostra sovranità monetaria per ridistribuire ricchezza e basandosi sulla volontà popolare, contro una classe politica disonesta”. Altro tema, l’immigrazione: “Bloccare i flussi, portare le truppe in Libia per ripristinare la pace, tessere rapporti con la Nigeria per favorire il ritorno a casa degli immigrati e cercare soluzioni circa la criminalità che arriva da questo paese ”.

Il pestaggio di Palermo

Sul clima di odio che si respira e sullo “scioglimento dei gruppi neofascisti” il segretario risponde: “E’ il gruppo Espresso che raccoglie odio, noi ci stiamo comportando in modo diverso, non abbiamo mai bloccato le loro manifestazioni né cercato di farlo, come invece avviene nei nostri confronti. Non siamo né razzisti né xenofobi, paradossalmente amiamo quelle persone che hanno diritto a vivere una vita migliore nei loro paesi. C’è una crociata contro di noi.” A proposito dell’aggressione ad un militante forzanovista a Palermo, esprime indignazione per il fatto che siano stati scarcerati dopo due giorni. Sugli spacciatori di Macerata aggiunge: “Li lasciano fare quello che vogliono, girare anche senza foglio di via, la criminalità gestita in questo modo dai magistrati- una magistratura che negli anni ’70 ha avuto infiltrazioni di persone di sinistra- porta al dissesto sociale”.

Mattia Calorio, candidato: il “Di Vittorio nero”

Presentati i candidati, per l’avvocato Margherita Matrella il segretario nazionale ha avuto parole di elogio: “Numerosi i suoi comizi in giro per le contrade foggiane con grande piglio, del resto la sua candidatura ha una tradizione alle spalle”. In altre competizioni elettorali il suo nome è già stato in lista. “In alcune zone di Foggia avremo un buon risultato”. Altro candidato Mattia Calorio, artefice dello sciopero a San Ferdinando di Puglia con i braccianti agricoli, definito il “Di Vittorio Nero”: “Sono il figlio di uno dei proletari del paese, i rappresentanti di LeU ci definiscono criminali perché abbiamo parlato della mafia nigeriana che controlla varie città, la legge Scelba e Mancino dovrebbe sciogliere i movimenti antifascisti”.

Integrazione con l’Islam e gender

Il segretario nazionale tiene la conferenza all’Altro Cinema Cicollela come avvenne nel giugno del 2014. Prosegue parlando di Costituzione, di corporativismo, di sociale e di difesa della terra coltivata “aspetti che restano anche in quella attuale”, continua con il programma di difesa dell’Europa contro l’Islam e di “confronto” fra civiltà e culture: “L’arte? Per loro la Cappelle Sistina è blasfema, l’integrazione è impossibile, infatti per loro esiste la vittoria o la sconfitta contro la nostra civiltà. In politica estera abbiamo comunque una posizione pro-araba, se rispettano le minoranze cristiane e altre leggi, il nostro non è razzismo spicciolo da ku klux klan, nessuna xenofobia”. Rivendica la paternità di alcuni temi oggi molto discussi: “In occasione del Gay Pride del 2000, capimmo che la famiglia tradizionale era sotto attacco mentre la Chiesa di Roma cincischiava ma non parlava. Stiamo combattendo il gender, un dogma liberal per cui un bambino decide il sesso a 8 anni, e devi stare attento a che gioco gli dai. Inoltre, ci sono 6 milioni di bambini che non vengono al mondo perché c’è l’aborto”. In un excursus non nuovo ai discorsi di Fiore, fa riferimento all’impero romano: “Se l’hanno superata loro la crisi possiamo farlo anche noi, non è possibile che i nemici dell’Europa vincano. Noi per questo siamo costretti a vincere e, se non vinciamo, la battaglia prosegue dopo il 4 marzo”.

