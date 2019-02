Di:

Prima dell’entrata in vigore della legge Fornero [1], molti lavoratori avevano la possibilità di pensionarsi con soli 60 anni di età: uscivano a 60 anni per vecchiaia, in particolare, la maggioranza delle lavoratrici, assieme a gran parte di coloro che potevano beneficiare della pensione di anzianità.

Dal 1° gennaio 2019, l’età per la pensione di vecchiaia è pari a 67 anni: ottenere la pensione con meno di 60 anni di età, tuttavia, è ancora possibile, grazie ad alcune deroghe, agevolazioni e regole previste da fondi previdenziali speciali, che consentono l’uscita dal lavoro con questo larghissimo anticipo.

FONTE https://www.laleggepertutti.it/275077_ho-60-anni-quando-vado-in-pensione