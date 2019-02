Collaborazione tra 2 associazioni di volontariato di Manfredonia: AVS Sant’Orsola e AVSM

Di:

Giovedì 28 Febbraio alle ore 17.00 presso la sede operativa sita a Manfredonia in Via Rivera, 65 avrà luogo l’ufficializzazione della collaborazione tra due associazioni di volontariato del nostro territorio: la AVS Sant’Orsola e la AVSM.

La manifestazione, per la quale è già stata assicurata la partecipazione, tra le altre personalità politiche e religiose, autorità ed esponenti della società civile, di Sua Eccellenza Mons. Franco Moscone, verrà presentata da Tiziano Samele. Dopo l’inaugurazione da parte del Vescovo, vedrà gli interventi dei presidenti delle due associazioni e le esibizioni canore di M. Pinto e M. Fiore. La cerimonia terminerà con un piccolo buffet finale.

L’idea di una cooperazione tra le due associazioni nasce dalla volontà di perfezionarsi nell’offrire un servizio alla comunità intera che sia sempre più efficiente, funzionale alle varie esigenze e confacente alle richieste che quotidianamente pervengono dai cittadini, ai quali cerchiamo costantemente di rispondere in modo tempestivo ed adeguato. Le disparate domande che ci giungono ci impongono un continuo aggiornamento e affinamento dei servizi offerti. Col proposito di un miglioramento continuo, i cardini concettuali della nostra associazione AVS Sant’Orsola restano fondamentalmente 5:

AGGREGAZIONE SOCIALE: il nostro intento è, in primis, quello di fornire alla cittadinanza sipontina (ma non solo) un punto di incontro e di aggregazione che funga da perno sociale, intorno al quale le varie individualità, bisognose di un sostegno morale o semplice compagnia, possano trovare solidarietà, ascolto, empatia e conforto.

DIVULGAZIONE CULTURALE: uno dei nostri obiettivi è sicuramente quello di diffondere il più possibile il concetto di cultura intesa, quest’ultima, nel senso profondo del termine, ossia come quel complesso di aspetti storico-sociali (usi, costumi, tradizioni, musica, lingua) non solo locali ma afferenti ai vari aspetti del territorio nazionale ed oltre. Quindi, in definitiva, riteniamo che sia importante coltivare l’interesse per la conoscenza e puntiamo ad ampliare il bagaglio culturale di quanti vogliano partecipare ai nostri corsi, iniziative, manifestazioni e convegni.

VALORIZZAZIONE TERRITORIALE: noi dell’avs seguiamo con tenace trasporto e partecipazione le dinamiche relative agli aspetti ambientali e naturalistici in quanto riteniamo che una vera rinascita dell’uomo non possa prescindere da un’attenzione particolare nei confronti del territorio in cui si vive: avere un ambiente pulito, ricco di verde, florido e rispettarlo fino in fondo significa porre le basi per una profonda condivisione degli aspetti più virtuosi dell’uomo, inteso come essere appartenete alla natura.

EVOLUZIONE ANTROPICA: la crescita dell’uomo, appunto, parte dal contesto che si condivide e dal quale poi ci si sviluppa. L’evoluzione è da noi intesa come progresso generale dell’individuo inserito nella società della quale fa parte e con la quale interagisce e che, soprattutto, contribuisce a creare e migliorare. Da questo punto di vista, ad esempio, dopo aver stipulato una convenzione col Tribunale di Foggia e l’Uepe (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), ci stiamo occupando in questo periodo, e credo che continueremo a farlo, di soggetti in restrizione di libertà che hanno fatto richiesta (quindi autorizzata), tramite legali, di essere affidati per l’esecuzione del residuo di pena presso un ente esterno all’Istituto di detenzione. Il nostro lavoro è molto delicato e cerchiamo di svolgere il compito in modo meticoloso e dettagliato, ponendo molta attenzione sia agli aspetti legali sia a quelli umani e in questa operazione mi avvalgo del supporto di uno dei soci della AVS, il dott. Belvedere Flavio (criminologo e formatore), che mi coadiuva ed assiste nelle varie fasi dell’intervento.

OPERAZIONE SOLIDALE: alla fine, ma non ultimo come importanza, c’è ovviamente l’aspetto relativo alla solidarietà. Come qualsiasi associazione di volontariato che si rispetti è nostro intento porre delle solide basi economiche che ci consentano un giorno di fornire, per quanto ci sia possibile, anche il supporto materiale, oltre che morale, a quanti si rivolgeranno a noi. Sappiamo bene che forse i nostri propositi possono apparire alquanto audaci ma ci piace pensare di poter riuscirci e questo sarà possibile solo col vostro aiuto e col supporto di quanti vogliano darci anche una piccola mano a continuare nella realizzazione di questo progetto nato esclusivamente per scopi sociali e benefici.

I cinque pilastri della nostra “mission” sono stati subito calorosamente accolti ed entusiasticamente condivisi dal nuovo Vescovo della nostra città Mons. Moscone, che non ha esitato nel farci giungere immediato il suo supporto, dando disponibilità alla presentazione di questa nuova avventura di attività sinergica con l’associazione AVSM.

Quindi rinnoviamo l’invito a tutti (autorità, enti, altre associazioni, personalità civili e religiose, tv, radio, giornali, semplici ed onesti cittadini) ad unirsi alla nostra causa e a venirci a trovare presso la nostra sede: come si dice, l’unione fa la forza e mai come questa volta serve essere uniti per affrontare le sfide che la vita quotidiana ci pone davanti.

Il Presidente AVS Sant’Orsola Salvatore Mazzamurro