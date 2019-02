Fondi europei e microcredito: riapre l’infopoint di Manfredonia

Di:

Manfredonia, 27 febbraio 2019. È tutto pronto per la ripartenza dello Sportello “Fondi Europei e Microcredito” di Manfredonia: dal prossimo venerdì 1° marzo 2019, infatti, l’infopoint sarà attivo nella nuova sede di Corso Roma 159, Manfredonia.

L’iniziativa nasce sul nostro territorio grazie all’impegno dell’On. Francesca Troiano del Movimento 5 Stelle, in stretta sinergia con l’eurodeputata del Movimento, On. Rosa D’Amato. Un team di tecnici (ingegneri, architetti, commercialisti e avvocati) sosterrà l’attività dell’InfoPoint, finalizzata a creare un collegamento virtuoso con le opportunità legate ai fondi europei e al microcredito.

Lo sportello coadiuverà e supporterà giovani, cittadini, piccole e medie imprese, portatori di valide idee progettuali, ad accedere appunto a queste forme di finanziamento delle proprie iniziative.

Si creerà, pertanto, un vero e proprio punto di incontro fra la domanda degli utenti locali circa le agevolazioni finanziarie e l’offerta di tutte le informazioni utili per la promozione dell’economia locale.

COME FUNZIONA L’INFOPOINT

In sintesi, gli operatori dello sportello saranno a disposizione delle richieste che perverranno dal territorio di riferimento. Con l’ausilio di esperti in materia, sarà poi effettuata una fase di ricerca delle opportunità in vigore per il caso richiesto. Infine, informeranno i richiedenti su quelle opportunità disponibili.

Gli operatori dello sportello offriranno queste informazioni in forma totalmente gratuita. Una volta ricevute tutte le informazioni del caso, i richiedenti potranno poi rivolgersi al proprio consulente di fiducia per la realizzazione del progetto.

Per saperne di più: Sportello Fondi Europei e MicroCredito

Sede: Corso Roma 159, Manfredonia

Email: fondieuropei.manfredonia@gmail.com

Facebook: Sportello Fondi Europei e Microcredito Manfredonia