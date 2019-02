Granoro e Barbara Bonansea. Fanno squadra per il 2019

Di:

Il Pastificio Granoro, una tra le più importanti realtà produttive italiane nel settore della pasta secca di semola di grano duro, prodotta in oltre 150 formati diversi che hanno conquistato 180 nazioni tra cui Giappone, USA, Sud America, Australia, Cina, sceglie la calciatrice Barbara Bonansea, come testimonial per il 2019. L’atleta torinese (classe 1991) già vincitrice di numerosi trofei nazionali, è stata giudicata Miglior giocatrice italiana per la stagione 2016.

«La cultura del mangiare sano è sempre stata fondamento dei nostri principi e dei valori etici» – ha dichiarato Giuseppe Martinelli Social Media Manager Granoro – «Gli sforzi nel ricercare nuove tecnologie produttive, non hanno mai perso di vista il principio cardine di tutta la produzione aziendale: offrire al consumatore prodotti di qualità per una sana alimentazione. Per questo oltre ad aver sostenuto una serie di iniziative e di partnership con associazioni, scuole e istituti di ricerca, orientate alla salute e alla corretta alimentazione, riteniamo importante promuovere questo messaggio anche attraverso la partnership con sportivi di alto profilo come Barbara, vicini al mondo dei giovani, che si sono distinti per il proprio impegno e la propria abnegazione».

Barbara Bonansea sarà protagonista di numerose attività pensate da Granoro per interagire con i propri consumatori attraverso campagne social, eventi e momenti di diffusione e promozione della Linea “Granoro Benessere” (www.granorobenessere.it), un paniere di prodotti pensato per gli amanti della sana alimentazione composto da pasta biologica, integrale, arricchita con i betaglucani d’orzo e senza glutine.

«Sono molto felice per questa collaborazione con Granoro» – ha affermato Barbara Bonansea. «La dieta mediterranea è importante per un atleta, un regime alimentare adeguato ci sostiene anche a livello di performances. In più la pasta è un prodotto di facile digeribilità, e possiamo quindi assumerlo anche prima delle partite. Insieme a Granoro vogliamo essere promotori di una sana alimentazione anche per i più piccoli, soprattutto se praticano sport».

Credito fotografico: Valeria Rossato – Get Sport Media.

SCHEDA

Nata a Pinerolo il 13 giugno 1991. Attaccante della Juventus Women e della nazionale italiana, qualificata ai Mondiali 2019 in Francia.

In Italia ha vinto 3 scudetti, 3 Supercoppa italiana, 2 Coppa Italia. 53 presenze in nazionale con 19 goal.

Miglior giocatrice italiana stagione 2016.

Firma il primo goal nella storia della Juventus Women sia in campionato che in Champions League.

Testimonial femminile di punta di Nike Football. Prima donna “In store” insieme a Cristiano Ronaldo, Mbappè e Neymar.

Inserita nell’ ebook Donne Di Calcio: https://figc.it/media/55551/cs-donne-di-calcio.pdf

Intervista FIFA: https://www.fifa.com/womensworldcup/news/bonansea-i-was-always-daydreaming-of-football-in-class

Pagina Ufficiale Facebook: /barbarabonanseaoffcial

Account Ufficiale Instagram: @barbarabonansea

Account Ufficiale Twitter: @barbarabonansea