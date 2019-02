Per Musica felix il flautista Maxience Larrieu

Di:

Foggia, 27 febbraio 2019. Il quarto appuntamento della rassegna Musica felix si presenta come un evento imperdibile. Con il concerto Les flûtes enchantées prenderà vita sul palco dell’auditorium Santa Chiara uno spettacolo che venerdì 1 marzo vede a Foggia tre grandi protagonisti della scena concertistica internazionale: Maxence Larrieu, uno dei più famosi flautisti del mondo, insignito dal governo francese della Legion d’Onore e del Cavalierato delle Arti e della Letteratura, il celebre collega italiano Giuseppe Nova e lo straordinario pianista Andrea Bacchetti, solista e camerista ammirato nelle maggiori platee internazionali.

Una compagine d’eccellenza, dunque, che proporrà al pubblico foggiano un programma ricercato che spazia da pezzi originali per due flauti e pianoforte a parafrasi operistiche, da brani di Kuhlau, Böhm, Doppler, ad arrangiamenti effervescenti di brani noti, in cui le agilità dei flauti faranno da contrappunto ai virtuosismo del pianoforte.

Il concerto mette in risalto le qualità del flauto in tutte le sue possibilità tecniche e musicali, sottolineate e potenziate dallo stile pianistico di Bacchetti, artista classico noto anche al grande pubblico per le sue partecipazioni ai programmi televisivi di Piero Chiambretti.

Uno spettacolo da non perdere quello che la direzione artista di Dino De Palma e Gianna Fratta propone al pubblico pugliese.

La stagione Musica felix, ideata e organizzata dalla Fondazione Apulia felix, gode del sostegno della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia.

Ingresso con abbonamento o con biglietto in vendita nell’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 1 – Foggia) dalle ore 19.00 di venerdì 1 marzo al costo di 10 euro. Il biglietto può essere anche prenotato chiamando il numero 3929892331.

Ingresso ore 19.30 – inizio ore 20.00.

Per ulteriori info: tel. 3929892331 – sito www.apuliafelix.org