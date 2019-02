Orsara, la storia di Donato Michele Fragassi

Di:

Orsara di Puglia (Fg) –. “Se ci ritroviamo a ricordarne la vita, quanto ha fatto per i lavoratori e la sua levatura morale e politica, è perché Donato Michele Fragassi è stato un grande uomo”, dichiara il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce, che oggi mercoledì 27 febbraio, alle ore 18 nel Centro Anziani di via Di Vittorio a Orsara di Puglia, parteciperà al convegno organizzato dalla Fondazione Vittorio Foa e dalla Cgil di Capitanata. L’incontro, a dieci anni dalla scomparsa, è dedicato a “Donato Michele Fragassi: la tenacia, l’umiltà, l’ispirazione unitaria al servizio dei lavoratori”. L’orsarese Donato Michele Fragassi, scomparso il 27 febbraio 2009, è stato dirigente politico e sindacale di primissimo piano dal secondo dopoguerra e per circa mezzo secolo. Persona schiva e riservata, lontana dalla figura del capopopolo che ha caratterizzato la storia politica e sindacale della sinistra del Mezzogiorno, ha lavorato sempre lontano dalle luci dei riflettori, ma con grande senso di attaccamento alla Cgil e con grande concretezza in favore dei lavoratori. Con il suo lavoro, la sua tenacia, la sua ispirazione unitaria, il suo collegamento costante con i bisogni dei lavoratori e dei cittadini, ha contribuito a quel processo di emancipazione e di conquista di fondamentali diritti di cittadinanza, dando sempre esempio di disinteresse e di umiltà.

Nato a Orsara il 19 marzo 1927, sin da ragazzo si è impegnato nelle lotte politiche e sindacali per la ricostruzione democratica, economica e morale dell’Italia. Nel 1949 diventa segretario della Camera del Lavoro di Orsara, per poi passare nel 1953 alla Cgil provinciale, di cui diventa segretario nel 1970. Nel 1979 viene candidato ed eletto al Senato della Repubblica nel collegio di Foggia, nelle liste del Pci, rimanendo in carica fino allo scioglimento anticipato della legislatura che avviene nel 1983. Nel 1985 viene prima eletto consigliere comunale di Orsara e poi consigliere della Comunità montana del Subappennino meridionale, continuando il suo impegno politico nel Partito comunista italiano, sia con la direzione del Comitato di zona del Subappennino sia con incarichi provinciali. Sarà Palmiro Fragassi ad aprire i lavori dell’incontro, per poi passare la parola proprio al sindaco Tommaso Lecce. Dopo i saluti del primo cittadino e la relazione di Michele Galante, seguiranno le testimonianze di Lino Zicca, Orazio Montinaro, Antonio Belluscio e Loredana Olivieri. L’incontro sarà coordinato da Andrea Patruno.

“Donato Michele Fragassi è stata una figura importante per Orsara di Puglia e per tutta la provincia di Foggia”, ricorda Tommaso Lecce. “Il suo esempio è di grande attualità, poiché portatore di una direzione unitaria, concreta e allo stesso tempo orientata al futuro dell’impegno in favore degli ultimi, per il riscatto non solo delle lavoratrici e dei lavoratori ma anche delle loro famiglie, dei loro figli che finalmente potevano aspirare a migliorare la propria condizione e ad affermare i propri diritti”.