Pezzano “Un piano delle povertà per Cerignola”

Cerignola, 27 febbraio 2019. Confronto con il terzo settore, con il mondo della scuola e sindacati: un tavolo di concertazione sulle povertà si è tenuto ieri pomeriggio a Cerignola. A guidarlo il rappresentante principale dell’ambito territoriale di zona, Rino Pezzano, vicesindaco e consigliere comunale di Cerignola.

“In linea con il piano regionale approvato nel settembre scorso” le sue parole a fine incontro, il tavolo tenutosi si pone come obiettivo quello “di dare anche all’ambito di Cerignola uno strumento al servizio del territorio”. “Sappiamo di essere un territorio in difficoltà soprattutto per quello che riguarda l’area del disagio” precisa a tal proposito Pezzano “e per questo dobbiamo impegnarci per dare delle risposte al territorio”.

Il consigliere chiarisce inoltre che l’impegno espresso nel corso del pomeriggio non sarebbe una novità dell’ultima ora “stiamo lavorando da anni per creare un ambiente strutturato” infatti dichiara “e il piano delle povertà, che consta di 500 mila euro da spalmare nell’arco di tre anni, va in questa direzione”.

Il piano dunque prevederebbe l’attivazione di servizi come l’assistenza educativa, il piano di intervento sociale, il centro risorse per le famiglie, ma anche il potenziamento di servizi già esistenti ma che risultano carenti per le risorse.

“Cerchiamo di essere utili al territorio” conclude Pezzano che formula il seguente auspicio “Mi auguro che gli interventi programmati vadano a migliorare le condizioni di vita dell’ambito territoriale di Cerignola”.

A cura di Daniela Iannuzzi