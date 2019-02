Primarie PD. Emanuele: “Ritorno di fiducia degli elettori”

Di:

Foggia, 27 febbraio 2019. Domenica 3 marzo si vota per l’elezione del segretario nazionale del Partito Democratico e il Circolo di Foggia è nel pieno della fase organizzativa di “un appuntamento fondamen-tale con i nostri iscritti, elettori e simpatizzanti per ricostruire connessioni politiche e civiche con la comunità in cui viviamo e operiamo”.

Ad affermarlo è il segretario cittadino Davide Emanuele annunciando che i seggi saranno allestiti presso l’Opera Pia Scillitani (via Scillitani, 17) e saranno aperti dalle 8.00 alle 20.00.

“E’ un momento delicato e complesso della vita comunitaria foggiana e nazionale – affer-ma Emanuele – E’ percepibile un ritorno di fiducia nei confronti del PD e del centrosinistra; motivato dagli errori, alcuni disastrosi, commessi dal governo a trazione leghista e determinato dalla nostra sempre più esplicita volontà di rafforzare tanto l’azione politica di contrasto al populismo e al sovranismo e che quella di costruzione di un’offerta politica e di governo diversa e migliore.

A Foggia, in più, siamo alla vigilia delle elezioni amministrative e dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi per far emergere la città dal malgoverno del centrodestra ed affermare visioni e contenuti del programma amministrativo che stiamo elaborando insieme alle forze poli-tiche e civiche, ai movimenti e alle organizzazioni che si riconoscono nella candidatura di Pippo Cavaliere.

La partecipazione ampia alle primarie del 3 marzo è, dunque, fondamentale – conclude Davide Emanuele – per definire la leadership nazionale del Partito Democratico, rafforzare l’azione politica del PD ad ogni livello e avviare nel migliore dei modi la lunga e appas-sionante campagna elettorale per Foggia e l’Europa”.