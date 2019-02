San Severo, droga: arrestato 31enne

Di:

San Severo, 27 febbraio 2019. Nella giornata del 26 febbraio u.s. Agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, unitamente agli Agenti del Commissariato di P.S. di San Severo hanno tratto in arresto De Vito Antonio Donato, classe 1988 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di specifici servizi di P.G. finalizzati al contrasto del fenomeno del traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli Agenti mentre transitavano in Via Corso Garibaldi notavano un gruppo di giovani sulle panchine che confabulavano fra di loro e decidevano di procedere al controllo dei presenti.

Nell’avvicinarsi i poliziotti notavano che un giovane poi identificato per De Vito cedeva ad un ragazzo due bustine. Da un controllo più approfondito emergeva che le bustine del peso complessivo di 0.9 contenevano una sostanza tipo marijuana.

Successivamente presso l’abitazione di De Vito gli Agenti eseguivano una perquisizione domiciliare ove rinvenivano gr. 18 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, divisa in sei dosi contenute in bustine di cellophane.

Da quanto emerso De Vito è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Redazione StatoQuotidiano.it