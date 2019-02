“Un mese di vacanza gratis alla scoperta di Biccari”

Di:

Chi non vorrebbe staccare per un po’ e vivere in un bosco? Oppure godersi i ritmi lenti di un borgo antico?

A Biccari sarà possibile. Gratis.

Grazie alla sinergia tra Comune di Biccari, Daunia Avventura e Cooperativa di Comunità, arricchita dai patrocini dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, di Borghi della Lettura e del Gal Meridaunia, due giovani (tra i 18 e i 45 anni) avranno la possibilità di essere ospitati gratuitamente a Biccari per tutto il mese di agosto 2019 in cambio di qualche ora giornaliera di volontariato nel Parco Avventura o di cooperazione nella Coop di Comunità.

Gli ospiti selezionati, così, diventeranno cittadini temporanei di Biccari, immergendosi nella cultura locale, imparando l’italiano (se stranieri), co-operando con la Cooperativa di Comunità, facendo volontariato al Parco Avventura, scoprendo i prodotti tipici e contribuendo alla conoscenza del territorio di Biccari e dei Monti Dauni attraverso la condivisione social della loro esperienza.

Inoltre, durante il mese di permanenza saranno loro proposte altre attività in collaborazione con realtà locali (laboratori enogastronomici, esperienze rurali e forestali, attività sportive e ricreative, incontri culturali, ecc…) e/o visite guidate alla scoperta di altri Comuni ed eccellenze dei Monti Dauni.

L’iniziativa promossa dal Comune, dalla Cooperativa di Comunità e da Daunia Avventura sarà online dal 1 marzo 2019 su www.coopbiccari.it e www.dauniavventura.com (con tutte le info per candidarsi) e verrà presentata a Fa la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in programma a Milano dall’8 al 10 marzo prossimi presso lo stand della Cooperativa di Comunità di Biccari.

