Coronavirus, 400 le persone contagiate: 36 in terapia intensiva

. Sono 400 le persone contagiate dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. Di queste 12 persone sono decedute e 3 persone sono guarite. I pazienti ricoverati con sintomi sono 128, 36 sono in terapia intensiva, mentre 221 si trovano in isolamento domiciliare. Questi i dati ufficiali comunicati oggi nella conferenza delle ore 18 dal Commissario per l’emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Nelle singole Regioni il numero di contagiati è il seguente:

Regione Lombardia: 258

Regione Veneto: 71

Regione Emilia Romagna: 47

Regione Piemonte: 3

Lazio: 3 (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso)

Sicilia: 3

Liguria:11

Toscana: 2

Marche: 1

Provincia autonoma di Bolzano: 1

(ANSA) – ROMA, 27 FEB – “Questa sfida si può vincere solo insieme, non dovremo mai dimenticarlo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato sul coronavirus.