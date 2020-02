Baggio, talento oltre gli infortuni

Fino a quando non arriva la fama, in pochi sanno cosa è accaduto a un calciatore di successo. Il caso di Roberto Baggio è sicuramente uno di questi. Il calciatore nato a Caldogno, in provincia di Vicenza, è stato fin dai primi anni del professionismo più forte di qualsiasi dolore, riuscendo così ad arrivare ai vertici del calcio mondiale. Questo perché, alla soglia della maggiore età, una lesione che da lì in avanti lo avrebbe condizionato in tutta la sua carriera. Da quel momento, ossia dalla primavera del 1985, il trequartista veneto avrebbe vissuto una carriera continuamente falcidiata da fastidi a quel ginocchio che non gli avrebbe dato mai pace. Eppure il lavoro e la perseveranza di un campione in erba sarebbero serviti a permettergli di stringere i denti e andare avanti. Il suo obiettivo era quello di diventare il trascinatore della nazionale italiana, qualcosa che avrebbe poi ottenuto ai mondiali del 1994.

Con una soglia del dolore molto alta e l'aiuto del buddismo, il Baggio di Firenze iniziò a riprendersi quanto gli doveva la vita realizzando goal importanti e imponendosi come il nuovo numero 10 della Fiorentina. Dotato di un dribbling strepitoso, una qualità totalmente naturale, e di una fantasia sopra la media, il nativo di Caldogno avrebbe prima fatto la storia della Fiorentina e poi sarebbe passato alla Juventus. Dopo essere passato alla Juventus, squadra con la quale avrebbe vinto uno Scudetto e una Coppa UEFA, Baggio prese finalmente sulle sue spalle la responsabilità del grande campione e fu il gran trascinatore dell'Italia ai mondiali del 1994. Era l'anno postumo alla vittoria del Pallone d'oro, il titolo che all'epoca France Football riservava al migliore tra i calciatori europei nell'arco di un anno.

Era, dunque, il momento di dimostrare al mondo intero chi fosse Roberto Baggio. E quale occasione era migliore di un mondiale organizzato dalla FIFA? Nella manifestazione ospitata dagli Stati Uniti, l’Italia iniziò con una sconfitta contro l’Irlanda e si qualificò agli ottavi di finale solo come migliore terza. Baggio, fino a quel momento sottotono, si svegliò proprio agli ottavi contro la Nigeria e portò letteralmente da solo l’Italia in finale con cinque reti in tre partite. L’atto ultimo contro il fortissimo Brasile vide il Divin Codino giocare infortunato: Baggio non riuscì a incidere e calciò alto il rigore che assegnò ai sudamericani la prestigiosa coppa. Ma la sua impresa sarebbe rimasta comunque nella storia.

Da sempre molto schietto e poco diplomatico, il veneto ebbe spesso problemi con i suoi allenatori, da Sacchi a Lippi passando per Capello. I tifosi, invece, lo amarono ovunque lui andasse. Le sue ultime stagioni a Brescia furono il sigillo dorato di un campione capace di andare al di là dei dolori fisici e della sfortuna. Un talento assoluto riflesso nelle giocate, nei goal e nell’amore di tutti gli appassionati di calcio italiani.