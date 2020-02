Calcio di provincia: calcio di qualità

Il trend che si sta affermando nel massimo campionato italiano conferma che in provincia si lavora meglio, più serenamente e con meno pressioni: così Lecce, Sassuolo e Verona esprimono fra i migliori sistemi di gioco della Serie A.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1571876256464630%2Fphotos%2Fa.1571876313131291%2F2454317378220509%2F%3Ftype%3D3&width=500″ width=”500″ height=”531″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>

Lecce, Sassuolo e Verona, un piacere per gli occhi

Chi l’ha detto che per vedere il bel calcio bisognare necessariamente guardare le partite delle “big”? Chi lo ha detto che le neopromosse e le provinciali in generale si guardano bene dall’esprimere bel gioco? Da una decina d’anni a questa parte, almeno in particolare nel calcio italiano, il vero calcio, quello fatto di organizzazione di schemi e di gioco collettivo, si esprime in provincia. Certo, parafrasando la famosa canzone degli 883 “la dura legge del gol”, c’è chi vince e segna e chi gioca bene, ma non è sempre così: l’Atalanta ad esempio, ha dimostrato che con pianificazione e una gestione aziendale applicata al calcio, in provincia si può sia giocar bene sia “vincere”, tant’è che i bergamaschi sono attesi dagli ottavi di finale di Champions League contro il Valencia di Florenzi e sono anche quest’anno in lotta per il quarto posto in campionato. Non è nemmeno un caso che calciatori come Lapadula, Saponara e Falco si stiano esaltando a Lecce, piazza piena di passione ma che lascia serenità alla squadra, consapevole di essere una neopromossa e che sia le scommesse sul calcio sulla Serie A sia gli addetti ai lavori mettono fra le squadre che lotteranno fino alla fine per la permanenza. Ciò non ha però impedito agli uomini di Liverani di esprimere uno dei sistemi di gioco più apprezzati della nostra Serie A, insieme a Sassuolo e Verona, tralasciando la Lazio di Inzaghi, considerata fra le “grandi” del campionato e in lotta addirittura per il primo posto.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDomenicoBerardi.FansPage%2Fphotos%2Fa.1394857687419667%2F2416215441950548%2F%3Ftype%3D3&width=500″ width=”500″ height=”593″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>

Perché in provincia si gioca “meglio”?

La motivazione potrebbe andarsi a ricercare nelle aspettative non molto alte nei confronti delle squadre di provincia, ma ci appare riduttivo, anche perché l’obiettivo stagionale lo hanno tutte le squadre, dalla prima all’ultima: così come la Juventus può e vuole vincere il campionato, le neopromosse Brescia, Verona e Lecce vogliono salvarsi e confermare ciò che di buono è stato fatto in B. A volte alcuni meccanismi si “inceppano”, come avvenuto nel Brescia, ora all’ennesimo cambio di allenatore ma capace di vincere il campionato di B l’anno scorso e di annoverare nelle sue fila il capocannoniere del torneo. La squadra sembra aver perso sia le proprie certezze sia il proprio cannoniere Donnarumma, relegato ormai in panchina. Non sono dunque le aspettative, ma forse una commistione di fattori, uno fra tutti, quello che appare il più importante: la serenità, forse intaccata nel caso delle rondinelle dall’arrivo di una figura carismatica e mediatica come Balotelli. Analizzando ad esempio il percorso del Lecce, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha deciso di non rivoluzionare una rosa che solo con il tempo in Serie B l’anno scorso aveva trovato l’amalgama, non essendo partita assolutamente con i favori dei pronostici per la promozione in Serie A. Come non citare poi il Sassuolo, ormai una solida certezza in Serie A, forte del supporto economico della Mapei e degli ottimi rapporti con altre società per poter ottenere prestiti importanti, vedi Pellegrini dalla Roma l’anno scorso.

Il dato che fa ben sperare le squadre di provincia è anche l’approccio che ha avuto il CT della nazionale Mancini, molto presente anche in stadi “meno nobili” per visionare giovani promesse. Vero è che tutti i calciatori sognano il salto di “categoria” e quindi entrare a far parte di un grande club, come Inter, Juventus e Lazio, ma realtà come Atalanta e Sassuolo dimostrano che con la giusta organizzazione si possono trattenere talenti indiscussi del calibro di Ilicic e Gomez per i bergamaschi e Berardi per i neroverdi. Il calcio di provincia è più vivo che mai e se ne sono accorti tutti, anche le “big” che continuano a perdere punti contro queste “piccole” ben organizzate.