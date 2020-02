Coronavirus, “Da pugliesi comportamento esemplare: situazione sotto controllo”

Bari, 27 febbraio 2020. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto oggi alla riunione della III commissione consiliare Sanità sul tema dell’emergenza infezione da COVID-19 – Coronavirus. “I pugliesi si stanno comportando in modo esemplare. Il caso di Taranto da noi è stato gestito correttamente. Da quello che ha dichiarato, il soggetto ha chiesto se poteva partire dalla Lombardia e lì c’è stato forse un corto circuito poiché dagli atti risulterebbe che è andato a trovare la madre a Codogno ma poi è ritornato in un Comune fuori dal cordone dove vive un suo parente. Una volta rientrato in Puglia è rimasto a casa e quando ha avuto i primi segni ha avvisato immediatamente il medico che ha dato gli indirizzi opportuni. Quindi è scattato il dispositivo previsto dalle norme.

Sono partite immediatamente verifiche puntuali che riguardano le persone che potrebbero avere incrociato il soggetto. Gli uffici di prevenzione applicheranno le misure a queste persone fino a quando non diciamo che è chiusa la catena”. “Siamo in una situazione sotto controllo, anzi. Dobbiamo immaginare misure che ci cautelino senza fermare la vita delle comunità. Come fatto, ad esempio, disponendo la sanificazione delle scuole di concerto con il Presidente della provincia, il sindaco di Taranto e il Prefetto di Bari. È chiaro che sanificare tutti i luoghi comuni con una certa cadenza non è sbagliato. I medici di famiglia sono un esercito importantissimo in questa fase e c’è una grande volontà di collaborazione. Dobbiamo continuare a dire alla popolazione pugliese che la vita deve continuare. E spiegare al mondo intero che la Puglia non è in questo momento un focolaio pericoloso”.

Il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, ha detto che “L’attuale condizione ci obbliga a seguire le indicazioni che il ministero della Salute e la protezione civile chi ha somministrato attraverso decreti ai quali dobbiamo uniformarci. Il modo in cui abbiamo affrontato il primo caso ha dimostrato di essere pronti al caso uno. Il presidente Emiliano ci chiede ogni giorno di fare un passo in più. Il passo di oggi, dopo l’individuazione del primo caso, è l’elaborazione di un piano per una pandemia per essere pronti e non essere spiazzati da un rischio di diffusione rilevante. Poi abbiamo il sito www.regione.puglia.it/coronavirus all’interno del quale ci sono tutte le disposizioni ministeriali, tutte le circolari regionali, una sezione dedicata alle domande più frequenti con le risposte esposte in maniera elementare.

Allo stato attuale oltre il caso di Torricella ci sono gli individui che hanno avuto contatti con quel caso. Nel decreto di ieri del presidente del consiglio dei ministri che ha portato alla approvazione dell’ordinanza del presidente Emiliano ci sono le azioni che devono essere poste in essere qualora si provenga dalle zone rosse o da regioni all’interno delle quali ci sono zone rosse. Infine il presidente Emiliano ha ricordato che procedere alla sanificazione dei luoghi pubblici potrebbe portare a una minore diffusione di qualunque tipo di virus”.

nota marco galante. “La gestione del Coronavirus non deve diventare una battaglia politica e deve partire da informazioni chiare sia per i medici di base, che per i cittadini sui comportamenti da tenere in modo da evitare il panico. Invece molto spesso i cittadini si rivolgono a noi consiglieri regionali, anche attraverso i canali social, per avere maggiori informazioni perché spaventati. Per questo ho chiesto l’apertura di pagine social dedicate, gestite da professionisti, in modo da non diffondere informazioni sbagliate, oltre a campagne informative istituzionali. Sappiamo di non poter evitare le fake news che circolano in rete, ma bisogna fare di tutto per contenerle il più possibile e a questo proposito oggi è finalmente stato chiarito che sono già state avviate indagini della magistratura per individuare chi diffonde false notizie contribuendo a creare una psicosi collettiva. È stato confermato dalle autorità governative e sanitarie che dal Coronavirus si guarisce e che le azioni messe in campo stanno funzionando. Parliamo di una percentuale di territori in isolamento pari allo 0,05% del territorio nazionale”. Lo dichiara il consigliere del M5S Marco Galante al termine delle audizioni dell’assessore alla Sanità Emiliano e del direttore del dipartimento politiche della salute Montanaro in Commissione Sanità.

“Riteniamo che queste audizioni – continua il pentastellato – debbano tenersi con frequenza, per essere costantemente aggiornati e poter fare domande sulle eventuali criticità segnalate dai cittadini. Chiederemo anche di audire ordini dei medici, degli infermieri e tutti gli operatori sanitari che fanno parte della task force. Auspichiamo che dopo l’iniziale approssimazione della Regione nella gestione del virus, i presidi sanitari e gli operatori del 118 vengano dotati di un numero sufficiente di mascherine, occhiali protettivi e dispenser con disinfettanti e che si adottino regole precise per i visitatori. Per una maggiore serenità dei cittadini dopo il primo caso di coronavirus scoperto nel tarantino, alcuni Comuni hanno emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole per tre giorni finalizzata alla sanificazione. Io stesso farò controlli in scuole e ospedali della zona per sapere quale sia la situazione. Per evitare confusione sui territori sono stati emanati protocolli uguali per tutte le Regioni, in base al livello di emergenza, che vanno attuati in modo da evitare interventi non coordinati. Questa emergenza deve insegnarci ad usare il buonsenso e capire quando è necessario accedere a un pronto soccorso o chiamare il medico di base. Si stanno mettendo in atto tutte le misure di sicurezza in modo da contenere il fenomeno e così rassicurare la cittadinanza. Occorre infatti evitare il collasso del sistema sanitario e la paralisi di quello economico, che vede nel turismo ed in tutte le attività ad esso connesse una risorsa fondamentale. Per questo occorre senso di responsabilità da parte di tutti e l’attuazione delle corrette misure di prevenzione”.