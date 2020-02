Coronavirus, tampone su paziente a S. Severo

Un presunto caso “sospetto” di Coronavirus a San Severo nell’ospedale “Masselli Mascia”. Secondo indiscrezioni un giovane medico di San Giovanni Rotondo ieri sera si sarebbe presentato al Pronto Soccorso e sarebbe stata diagnosticata una polmonite. Per valutare se potesse trattarsi di un caso di Coronavirus è stato sottoposto a tutti i controlli necessari ed è stato effettuato il tampone i cui esiti si conosceranno in mattinata.

Il personale che è venuto a contatto con il paziente, in via cautelativa è stato posto in quarantena provvisoria e sono stati isolati i locali dove vi è stato lo stazionamento del paziente, in attesa dei risultati delle analisi.

Fonte: Foggiatoday