Custodia in carcere, Cassazione respinge ricorso foggiano Massimo Perdonò

. “Va escluso che i giudici abbiano travisato il quadro clinico e nosografico del Perdonò, ritenendolo affetto da aneurisma cerebrale anziché dalla patologia tumorale, a causa delle imprecisioni presenti nella relazione dei sanitari dell’istituto penitenziario e nella documentazione allegata“.

Con recente atto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Massimo Perdonò, nato a Foggia l’11 settembre 1977, contro l’ordinanza del 27/06/2019 del Tribunale Libertà di Bari che aveva rigettato l’appello proposto dall’uomo contro l’ordinanza con cui il Gip del medesimo Tribunale aveva disatteso la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicatagli anche per il reato di associazione mafiosa. Secondo i giudici della cautela non solo (..) non poteva essere messa in discussione la pericolosità sociale del Perdonò e l’adeguatezza della sola misura carceraria a contenere le esigenze cautelari, ma non potevano nemmeno applicarsi gli invocati arresti domiciliari atteso che le condizioni di salute del Perdonò, alla luce di quanto attestato nella relazione sanitaria predisposta dai sanitari della Casa circondariale di Melfi e non smentito dalla consulenza redatta per conto della difesa dal dott. Iodice, erano risultate pienamente compatibili con il regime detentivo inframurario; la perdurante restrizione carceraria non impediva, infatti, al Perdonò di essere sottoposto alle terapie mediche di cui aveva bisogno e di effettuare i necessari accertamenti diagnostici.

Contro l’ordinanza Perdonò Massimo ha proposto per cassazione deducendo quale unico motivo la manifesta illogicità della motivazione con riferimento sia alla valutazione della consulenza di parte del dott. Iodice e del diario clinico dell’istituto penitenziario,sia alla omessa nomina di un perito nonostante la richiesta avanzata dalla difesa.