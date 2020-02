Dopo le dimissioni di Rotice, avviso pubblico per designazione componente comitato gestione AdSP

, 27 febbraio 2020. Dopo le recenti dimissioni dell’ingegnere, attuale presidente di Confindustria Foggia, da componente del comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, il Comune di Manfredonia ha pubblicato di recente l’avviso pubblico per la citata “designazione di un componente del comitato di gestione dell’autorità di sistema portuale del Mare adriatico meridionale”.

Come riportato nell’atto, a firma della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, l’art.9, comma, 1 della Legge 28 gennaio 1994, n 84 “Riordino della disciplina in materia portuale”, così come modificato dall’art. 11 del D. Lgs. n. 169/2016, prevede tra gli Organi dell’ AdSP un Comitato di Gestione composto, tra gli altri, “da un componente designato dal Sindaco di ciascuno dei Comuni inclusi nell’Autorità di Sistema Portuale” . In seguito una nota con la quale il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha formalmente chiesto la designazione di un componente del Comitato di Gestione di competenza della Città di Manfredonia.

“Le istanze potranno essere presentate, nel termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 02.03.2020, ESCLUSIVAMENTE a mezzo di e-mail PEC all’indirizzo segreteria@comunemanfredonia.legalmail.it, del Curriculum Vitae del soggetto interessato”.