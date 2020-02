Ferruccio Gemmellaro “Cinque notti a camminare” – seconda notte

Cinque notti a camminare – seconda notte – 13-14-15-16

[Jean-Nicolas Martin il giovane e Quivar il negro abbandonano i compagni e proseguono il cammino notturno attraverso un bosco.

In una radura rischiarata dal fuoco attizzato per cucinare scoprono il bivacco di una famigliola italiana composta dal vecchio Don Giacinto da Donna Raffaellina e dei fratelli Susanna, Giulio e Sebastiano.

I due viandanti sono cortesemente invitati alla tavola, i quali non se lo fanno ripetere causa fame arretrata.

La famigliola aveva lasciato Torino per recarsi in Aosta ma data la neve abbondante avevano deciso di dirottare per la Svizzera. La strada però era ancora invasa dalla neve abbondante e così si ritrovarono in Francia per dirigersi poi a Ginevra.

Sono qui interessanti le riflessioni su ciò che pensano gli stranieri sugli italiani.]

Don Giacinto il vecchio: I francesi ci disprezzano. Gli inglesi ci serbano rancore, i tedeschi ci odiano /…/ ma il peggio \…\ è che anche i serbi, i croati, e naturalmente gli abissini e, suppongo, anche gli arabi, e forse persino gli ottentotti, provano una specie di disprezzo per noi.

Donna Raffaellina: ci sarà pur qualcuno \…\ che non dimenticherà i nostri paesaggi, la nostra musica, la gaiezza del nostro spirito.

Don Giacinto: Speriamolo\…\ la memoria degli uomini è fugace, oggi. E poi\…\ questa è soltanto una piccola parte di ciò che i fascisti ci han legato.

Quivar il negro: non amo nessun paese e non ne odio nessuno.

[Don Giacinto confessa di essere contestualmente preoccupato che la figlia non trovi un innamorato ma lei gli risponde che non ha bisogno di uomini.

Nel riprendere il viaggio notturno – tutti assieme per un pezzo di strada – dopo un esordio di diffidenza, Susanna, però, si apre favorevolmente a discorrere con il giovane Jean Nicolas Martin, pur invitandolo a non proferire frasi comuni e argomenti stupidi quali la poesia, il cinema, i romanzi. Ella preferisce la storia e la filosofia.

Il giovane pare più che mai attratto dalla ragazza]

Giulio: Dio ci ha dimenticati, noi italiani.

Don Giacinto: Dio ci ama ancora\…\inutile dire che abbiamo le nostre piccole colpe.

Giulio: Dio è stato crudele con noi

Donna Raffaellina: qual è la ragione di tutta questa miseria.

Don Giacinto: non nello spirito di un singolo, ma in quello più vasto, che tutti noi, tanto ciecamente, siam venuti intessendoci intorno. \…\ Le nostre vite hanno corso troppo, carissima, e i nostri pensieri sono rimasti indietro. I saggi ci hanno abbandonati. I grandi uomini sono marciti.

[Susanna scende al torrente per prendere l’acqua e Jean Nicolas Martin la segue.

Susanna vuole prendergli la mano per leggervi l’avvenire.

Il giovane le conferma che crede in questa capacità ma Susanna, inaspettatamente gli dice che, bensì sia tutto vero, chi si affanna a scrutare il futuro è un pazzo, così come afferma la madre Donna Raffaellina.

Il giovane è sempre più innamorato e le chiede di baciarla ma lei si nega con una specie di seria tristezza.]

17-18

[I viaggiatori riprendono il cammino e sono costretti ad attraversare un torrente vorticoso ed è il negro che li trasporta a uno a uno sulle spalle guadandolo.

Qui Prokosch, nel descrivere il torrente, si apre in una suggestiva vena poetica.]

“Era un corso d’acqua profondo e impetuoso. Non scorreva in onde; si avvolgeva formando volute sui sassi del fondo ed esultava segretamente nel buio. Più sotto ancora e più lontano si precipitava da un’alta rupe, ribolliva, gemeva, fischiava, scintillando verdognolo, e così piombava nella valle.”

[Il cammino prosegue sino alle prime luci dell’alba e l’autore indugia sovente a descrivere il paesaggio e a indicare con i nomi i particolari geografici per bocca della guida negra Quivar.

Sebastiano discorre con Jean Nicolas Martin ed è affascinato dal fatto che lui abbia molto viaggiato. Pare che sia più attratto dalla “leggenda americana”.]

Sebastiano: Quella delle torri (grattacieli), è propaganda vero? \…\le torri dietro la statua dove entrano le navi in porto. Mi hanno detto che sono alte come cinque cattedrali messe l’una sull’altra.

Jean Nicolas Martin: Sì, ci sono

Sebastiano: Allora, immagino che anche i gangsters sono veri? E le tarantole? E così?

[Jean Nicolas Martin ammette che in certi luoghi c’erano gangsters, e in certe altre tarantole.]

Sebastiano: Capisco, l’America, dopo tutto è un paese di mostri. È un paese barbaro.

[Il discorso verte su una questione antropologica di sapore mistico.]

Sebastiano: Io sono io. Susanna è Susanna. Perché. Come è stato che sono diventato io? Io nato a Messina, in una casa rossa dal tetto rosso? Io con nel mio cervello la mia capacità di pensare? E gli altri, ognuno a sé? \…\ Perché non sono con un altro nome, in Cina, per esempio? O in un’altra forma? Quella di un serpente o di una lumaca?

[Jean Nicolas Martin appare stordito e risponde che non sa spiegarlo.

Sebastiano insiste a chiedere se in America qualche scienziato ha forse trovato una soluzione.

Jean Nicolas Martin ne dubita e Sebastiano soddisfatto dichiara che con sua sorella Susanna hanno pensato giusto: perfino gli scienziati più eminenti ne sono sconcertati.]

19-20

[Quivar il negro e Jean Nicolas Martin lasciano il gruppo degli italiani.

Lungo il cammino giungono all’alba nei pressi del paese di St Pierre de Rumily dove Jean Nicolas aveva trascorso gli anni dell’infanzia.

È domenica e Jean Nicolas s’inoltra così in paese mentre il negro lo aspetterà per riprendere il cammino a sera.

Il giovane ripercorre le strade di un tempo, riconosce le case e le strade, i vecchi sapori e odori, s’introduce nella chiesa. All’uscita nota un individuo sulla sessantina con un libro tra le mani che lo osserva. Jean Nicolas allora, spinto dalla precauzione che si muta in improvviso panico, sceglie di riposarsi in una camera nel vicino Hotel de la Poste.]

A cura di Ferruccio Gemmellaro – Fine seconda parte, continua