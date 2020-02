Foggia, CCIAA potrà costituirsi parte civile nei processi

, 27 febbraio 2020. La Camera di Commercio di Foggia potrà costituirsi immediatamente parte civile nei processi contro la criminalità: è questo uno degli atti approvati dal Consiglio dell’Ente nella riunione svoltasi questo pomeriggio presso la sede della Cittadella dell’Economia.. “In questo modo – ha affermato Damiano Gelsomino – il mondo delle imprese sarà in grado di dare risposte immediate schierandosi accanto allo Stato e alle vittime nell’ambito del processo. Un impegno che con le associazioni di categoria avevamo assunto all’atto del mio insediamento”. Tra gli altri punti dell’ordine del giorno del Consiglio approvati oggi: la nomina di Raffaele Mazzeo quale nuovo componente di Giunta, in sostituzione dell’ex presidente Porreca e l’approvazione definitiva del Bilancio Preventivo 2020. Confermata, inoltre, la gratuità degli incarichi e i tagli agli Organi camerali.