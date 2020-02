Foggia. Duo “magico” Gnocchi-Lucchesini per Amici della Musica

. Nonostante il periodo non propriamente roseo per la nostra Italia e per il mondo intero a causa del “mostro” del CODV-19 il “Coronavirus”, il primo caso accertato nella nostra Puglia ed altri casi sospetti, la pioggia, il freddo, il vento a riscaldare i cuori dei foggiani il contenitore culturale più fervido del capoluogo dauno, il teatro Umberto Giordano, luogo di aggregazione laddove tutti i problemi ne restano al di fuori.

Lo scorso 26 febbraio ha ospitato due grandi musicisti di fama internazionale: il violoncellista Giovanni Gnocchi e il pianista Andrea Lucchesini, nell’ambito della 50. Stagione Concertistica di Amici della Musica di Foggia, istituzione della città da ormai cinquanta anni appunto, nel nome del presidente Domenico Berlingieri, di concerto con il Comune di Foggia e l’assessorato alla cultura, sempre sensibile agli eventi culturali della città, il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell’Unione Europea, della Regione Puglia, del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, dell’Università degli studi di Foggia, della Fondazione Musicalia.

Il concerto, da segnalare la cospicua presenza di giovani presenti in sala, a dispetto del fatto che la musica classica non interessi più alla generazione Y, ha percorso il periodo classico – preromantico e romantico con musiche di Beethoven, nel 250. Anniversario di nascita del Genio di Bonn, e di Chopin.

immagine allegata al testo (st)

La prima parte interamente dedicata a Beethoven, di passaggio dal classico al romantico, con le 12 variazioni su tema “Ein Maedchen oder Weibchen” dal Flauto Magico di Mozart op 66. Composta nel 1776 da un Beethoven appena ventiseienne, giovane, ma in cui già è possibile evidenziare l’alto valore compositivo, in omaggio al maestro indiscusso Wolfgang Amadeus Mozart, 12 variazioni stanti a rappresentare il personaggio “magico” di Papageno ed eseguite magicamente dal duo affiatato di Gnocchi e Lucchesini. La maturità, il virtuosismo, le sonorità, l’austerità, la nobiltà e la solennità del compositore è presente nella Sonata op 3 n. 69 in La maggiore del 1809, se vogliamo già in periodo romantico o quantomeno preromantico. Costituita di tre movimenti: Allegro ma non tanto in La maggiore; Scherzo. Allegro molto in tonalità di La minore, tipicamente beethoveniano, Allegro molto in tonalità minore prima di lui è difficile trovarne e il terzo e ultimo movimento: Adagio Cantabile – Allegro Vivace in Mi maggiore, dominante della tonalità di impianto la maggiore, pregno di vis dinamica, sincopi, controtempi, gioco di voci tra pianoforte e violoncello, gioco di colori, di timbri, di sonorità a quattro mani espresse in maniera “filologicamente austera” da Gnocchi e Lucchesini, nonostante l’inconveniente del salto imprevisto di una corda del violoncello, sostituita in corso d’opera. Si sa il bello del live e della diretta è anche questo, emozione che una registrazione non potrà mai dare.

Foggia. Concerto di Amici della Musica (2) Foggia. Concerto di Amici della Musica (2) Pubblicato da StatoQuotidiano Foggia su Mercoledì 26 febbraio 2020

Il Romanticismo rientra a pieno titolo nella seconda parte del concerto dedicata a Fryedrich Chopin, il compositore “romantico” per eccellenza, nella sua vita così come nella sua arte, incarna perfettamente le caratteristiche dell’eroe romantico trasferite nella sua musica: gioia vs dolore; buio vs luce; notte vs giorno; Sehnsucht; ritorno al focolare domestico; titanismo vs vittimismo; ritorno ad una ideale realtà utopica trasognante… L’introduction et polonaise brillante op 3 in Do maggiore risale alla produzione giovanile di Chopin, composta nel 1829 a soli 19 anni. Si sa che Chopin è uno degli autori più prolifico per pianoforte e già da quest’opera giovanile è possibile carpire elementi essenziali della sua scrittura successiva: il pianoforte non è mero accompagnamento, bensì è co-protagonista del violoncello, ha già una propria identità; la grazia e il “tocco vellutato”, cosa che Lucchesini esprime alla perfezione, sostegno al canto del violoncello non come seconda voce, ma come una voce che si unisce alla melodia in un unico canto, tutti elementi perfettamente comprensibili dall’esecuzione dei due eccelsi musicisti. La maturità del genio di Varsavia è espresso dalla Sonata in sol minore op 65, una tra le ultime composizioni, del 1848,dopo aver dedicato tutta la vita al pianoforte, Chopin compone tale sonata per l’amico grande violoncellista Auguste Franchomme, un omaggio all’amicizia, sentimento a cui Chopin teneva molto. Sonata estremamente melodica, in cui è possibile riconoscere una sorta di “prima donna” del pianoforte sul violoncello, ma che in realtà così non è perché i due strumenti ne rappresentano uno solo.

Tra gli scroscianti applausi ed occhi lucidi del pubblico foggiano presente in sala, il prossimo appuntamento per Amici della Musica è per giovedì 5 marzo con il “Quartetto Guadagnini”.

A cura di Alessio Walter De Palma