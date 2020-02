Foggia. Mastrullo e Nardella: è argento agli Europei di Porec

Emanuele Nardella e Marco Mastrullo conquistano la medaglia d’argento nella prova di sciabola a squadre degli Europei Cadetti e Giovani, andata in scena ieri pomeriggio sulle pedane di Porec (Croazia). Gli atleti del Circolo Schermistico Dauno, assieme ai compagni di squadra Edoardo Contini e Leonardo Tocci, si sono arresi solo in finale alla Francia, con il risultato di 45-41. In precedenza la squadra azzurra aveva superato in semifinale la Germania (45-37), nei quarti la Spagna (45-37) e agli ottavi la Turchia (45-27). Nella prova individuale di sciabola del 24 febbraio, invece, Nardella ha concluso la sua prova al decimo posto, sconfitto 15-14 dal tedesco Colin Heatcock, che poi ha conquistato il titolo europeo. Per il Circolo Schermistico Dauno, che ha portato nella rappresentativa italiana due atleti su quattro, si tratta di un risultato di grande spessore. «Mi complimento con gli atleti per l’impegno profuso ed il risultato raggiunto ed al contempo sottolineo con un applauso il lavoro dei tecnici Benedetto Buenza, Emidio Rinaldi ed Andrea Stroppa», commenta il presidente Antonio Tanzi.