“Ha chiesto se poteva partire dalla Lombardia, poi c’è stato un cortocircuito”

Il presidente della Regione Puglia,, è intervenuto oggi alla riunione della III commissione consiliare Sanità sul tema dell’emergenza infezione da COVID-19 – Coronavirus. “I pugliesi si stanno comportando in modo esemplare. Il caso di Taranto da noi è stato gestito correttamente.ma poi è ritornato in un Comune fuori dal cordone dove vive un suo parente. Una volta rientrato in Puglia è rimasto a casa e quando ha avuto i primi segni ha avvisato immediatamente il medico che ha dato gli indirizzi opportuni.

Sono partite immediatamente verifiche puntuali che riguardano le persone che potrebbero avere incrociato il soggetto. Gli uffici di prevenzione applicheranno le misure a queste persone fino a quando non diciamo che è chiusa la catena”.