Iginio Massari e Destination Gusto: un binomio vincente all’insegna del gusto e della beneficenza

Destination Gusto è lieta di annunciare la partnership con il Maestro pasticcere Iginio Massari. Da oggi, infatti, su Destination Gusto è possibile acquistare alcune delle prelibatezze preparate dal maestro pasticcere. Nel 2019 il maestro dei maestri è stato eletto “miglior pasticcere del mondo”, grazie alla sua sapienza ed alla sua capacità di rinnovarsi, restando sempre ancorato alla tradizione pasticcera italiana. I suoi prodotti, disponibili su Destination Gusto, sono sinonimo di qualità in tutto il mondo e portano in alto il nome della pasticceria Made in Italy. Massari si unisce agli oltre 300 produttori con più di 3000 prodotti ricercati, artigianali e di qualità, presenti già su Destination Gusto. Con la partnership tra Iginio Massari e Destination Gusto è possibile portare in tavola prodotti di altissima pasticceria italiana, tra sapori, profumi e tradizioni inconfondibili ed irrinunciabili.

Tre i dolci che il maestro Iginio Massari ha deciso di presentare sullo shop online Destination Gusto:

la Bussolà di Iginio Massari, o bossolà. Si tratta di un dolce della tradizione bresciana tipico delle festività natalizie. Il maestro Massari ama prepararlo tutto l’anno perché “se un dolce è tradizionale ma è veramente buono, perché mangiarlo solo in un piccolo periodo dell’anno?”.

La Bussolà ha la forma di una ciambella, è molto soffice a tal punto da essere paragonata per la consistenza, a una “nuvola” e, racconta Iginio Massari in un’intervista a «Storie Enogastronomiche», “ricorda il burro, la dolcezza, l’aroma del limone del Garda, un sale ben equilibrato che riesce a far uscire tutte le particolarità dei lieviti e anche i profumi della farina”. La ricetta della Bussolà è disponibile nel libro del maestro Iginio Massari e Achille Zoia dal titolo “Cresci. L’arte della pasta lievitata”, edito da Italian Gourmet.

A base di uova, burro e farine (manitoba, farina bianca) la bussolà richiede una lavorazione molto lunga in quanto, per il maestro Massari, occorrono ben cinque fasi di lavorazione dell’impasto e quasi sette ore di lievitazione. Una volta pronta, la Bussolà viene servita con una spolverata di zucchero a velo ed è perfetta per la prima colazione, come merenda e per un ottimo fine pasto. Un dolce adatto a qualsiasi momento della giornata.

i Biscotti Danesi di Iginio Massari , famosissimi e deliziosi biscotti friabili a base di burro a pomata, zucchero a velo, latte, uova, farina, nocciole, semi di baccello di vaniglia e sale. Biscotti resi ancor più gustosi ed invitanti dalle gocce di cioccolato fondente aggiunte all’impasto dalle sapienti mani di Iginio Massari.

le Gelatine di frutta di Iginio Massari, un dolce per palati fini che richiama i sapori di un tempo, frutti di ogni stagione e il profumo dei fiori.

La partnership tra Destination Gusto e Iginio Massari si arricchisce grazie ad una lodevole iniziativa benefica. Acquistando su Destination Gusto uno dei dolci Iginio Massari, infatti, si darà il proprio contributo all’acquisto e donazione di un ecografo portatile per i bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale dei bambini ASST- Spedali Civili di Brescia. di Brescia, il progetto di La Zebra Onlus, sostenuto da Iginio Massari.

