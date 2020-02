Il costo del greggio legato all’economia cinese

Gli effetti del Coronavirus risultano visibili per quanto riguarda l’impatto economico e finanziario del sistema cinese, il quale si regge fondamentalmente sulla manodopera e sulla trasformazione delle materie prime, come il petrolio. Ecco perché preoccupa non poco gli analisti il crollo sostanziale di acquisti di petrolio, da parte della Cina, con conseguenze gravi e un effetto domino che si registra anche sull’andamento azionario di Hong Kong e Shanghai, ma che a breve potrebbe interessare anche gli indici azionari Made In Usa che si reggono appunto sulle materie prime come il Dow Jones e lo S&P 500.

Come muoversi in termini di investimento osservando i mercati asiatici

Da una parte il periodo è coinciso con le ferie del Capodanno cinese, che di fatto hanno attutito gli effetti, sul breve periodo, con una pausa prolungata per le attività lavorative, legate sempre al propagarsi del virus, ma c’è di più. Gli investitori ora temono che si possano riscontrare degli effetti drastici, sia per il discorso delle materie prime, ma di base anche per tutti quei prodotti che sono di manifattura cinese, che rientrano anche nell’indice Nasdaq. Un effetto domino che potrebbe causare un trend ribassista e negativo anche sulle borse europee, con il nostro paese anello debole della catena a rischio per tutte quelle azioni legate agli asset asiatici. L’aspetto più importante riguarda ora il mercato e il prezzo del greggio, visto che la Cina è attualmente il primo importatore mondiale di petrolio, con consumi che in questo periodo dell’anno si attestano sui 14 milioni di barili al giorno. Un numero significativo che ci indica quanto il mercato petrolifero sia oggi legato all’economica cinese.

Il calo del prezzo del petrolio oggi

Non a caso il prezzo del petrolio è già sceso a 56 dollari per barile, nuovo dato che si registra per un avvio di anno che era già stato caratterizzato e indicato per una peculiare volatilità del valore del greggio. La soluzione attuale potrebbe essere quella di un nuovo taglio sulla produzione di greggio, che andrebbe a interessare questo trimestre in termini di bilancio operativo. Secondo la fonte di Reuters, l’Opec sta ora pensando di ridurre drasticamente la produzione di greggio, con oltre mezzo milione di barili in meno, rispetto allo standard del periodo attuale. Tutto questo ci indica quale potrebbe essere la strada da seguire per investire sul mercato petrolifero, speculando anche attraverso le azioni di trading online.

Tra le opzioni che ci indicano come fare trading con il petrolio bisogna tenere in considerazione il trend negativo per questo tipo di investimento, visto che la discesa delle quotazioni di questo bene, sono direttamente collegate con la situazione attuale a livello geo-politico. In questo tipo di economia, è necessario valutare al meglio i rischi e agire di conseguenza, attraverso un modello di speculazione che potrebbe ottenere buoni risultati, per chi decide di fare un investimento ad alto rischio, attraverso l’ausilio di broker esperti, che sanno come muoversi e districarsi in un mercato tendenzialmente volatile e ribassista.

Le quotazioni di WTI e Brent vanno tenute in considerazione, prima di effettuare la vostra mossa, ma il momento potrebbe essere davvero propizio per muoversi in questo tipo di mercato azionario, che potrebbe presto individuare il nuovo drive da cavalcare, per tentare una manovra speculativa in termini di guadagno. Le possibili mosse da parte dei produttori di petrolio, dovrebbero però essere piuttosto scontate da prevedere, visto che la situazione cinese al momento risulta delicata e non facile da risolversi in tempi celeri.

La chiave di volta è quindi legata all’attività industriale cinese, che potrebbe seriamente subire uno stop forzato, durante le prossime ore. Una questione cruciale che gioca un ruolo fondamentale non solo per gli investimenti sul petrolio, ma anche per la produzione stessa del greggio e del prezzo sul barile, durante i prossimi giorni.