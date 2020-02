In ricordo di Tonino D’Andrea, grande estimatore del Carnevale di Manfredonia

, febbraio 2020. Tra i sipontini grandi estimatori del nostro Carnevale, va sicuramente inserito il compianto amico. Quando lo intervistai, alcuni anni fa, per avere notizie sulla sua grande passione per il carnevale, mi riferiva che per lui la preparazione e la scelta dell’acquisto dei costumi (spesso anche costosi) da indossare nei giorni clou di carnevale nei veglioni e nelle socie, iniziava dopo le feste natalizie.

Numerose sono state le sue originali performance nel corso delle sfilate di carnevale e poi nelle Socie e nei veglioni in solitaria o in duo, con il suo amico di sempre, il maestro capomastro barbiere-parrucchiere Girolamo Ognissanti. Numerose poi, le partecipazioni alle sfilate di carnevale in gruppi mascherati e carri allegorici allestiti da Matteo Ciociola e da Matteo Arena. Ricordo alla fine degli anni ’70 e inizi anni ’80 i suoi esilaranti travestimenti carnascialeschi alla socia “ai Megghje ai Megghje” nel ristorante da Pastore (in viale Miramare), e poi nella socia allestita dal compianto amico Lilino Arena, nel ristorante di proprietà di quest’ultimo “Al Saraceno” sito in località Scalo dei Saraceni e in altre socie, dove si presentava, truccato in maniera perfetta da renderlo irriconoscibile, in costume da sciantosa, da donna fatale, da ballerina del can can e in tanti altri originali vestiti da donna. Da ricordare poi ancora, la sua partecipazione ai grandi veglioni che avevano luogo a Manfredonia negli anni ’70-’80 al “Jolly Dancing”, al “Mondo di Notte”, al “Papillon” e in altri locali danzanti, dove durante il carnevale si esibivano cantanti di musica leggera di fama nazionale. Sempre negli anni ’80, tiene insieme ai suoi inseparabili amici Matteo Arena e Girolamo Ognissanti (con i quali preparava i camuffamenti di carnevale), una delle più originali e divertenti mascheramenti di carnevale, nell’imitazione delle tre “Sorelle Bandiera”. Nel 1986, Tonino con la collaborazione di Girolamo Ognissanti, Giovanni Aspro, Giuseppe Guerra detto “u Babbe” ed altri amici, organizzano “un vero finto matrimonio” ovvero “u matremonie de Zepèppe” una spassosissima ed esilarante burla carnascialesca.

Il Carnevale per Tonino era un rito e rappresentava un momento di libertà assoluta, di divertimento irrefrenabile e di goliardia personificata. Per anni ha gestito la sua attività di bravo corniciaio in via di Porta Pugliese. Mi riferiva l’amico, l’ing. Nicola Del bravo, che Tonino, era socio della Lega Navale di Manfredonia e aveva la passione per il mare che gli era stata trasmessa dalla famiglia di sua moglie. Il suocero di Tonino, il pescatore Antonio Guerra detto “Sciabelòtte”, gli aveva inculcato la passione per la pesca dei polpi e degli sgombri. L’amico Tonino D’Andrea è venuto a mancare il 17 giugno 2019, lasciando gran ricordo di se. Nel 2002 Il grande showman Renzo Arbore ospite del Carnevale di Manfredonia, e quando insieme a Lello Castriotta lo intervistammo ebbe a dire: “La goliardia di Capitanata è di casa a Manfredonia”. Il compianto amico Tonino, ha ben interpretato la goliardia dei sipontini che esplode spontaneamente durante il nostro Carnevale.

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia

fotogallery in allegato

Anni ’80-Carnevale al ristorante -al Saraceno- Carnevale 1960 Carnevale 1961-Tonino d’Andrea in costume da indiano sul carro allegorico di Matteo Ciociola Carnevale 1979-Socia da Pastore-Ai Megghjer ai Megghje- Carnevale 1981-Serata danzante al ristorante -Al Saraceno- Carnevale 1986-burla -U matremonie de Zepèppe-Tonino D’Andrea e Giovanni Vispo Carnevale 1986-U matremonie de Zepeppe- Carnevale 1986-U matremonie de Zepèppe Carnevale 1986-Villa comunale-u matremonie de Zepèppe-Tonino d’Andrea e Giovanni Aspro Carnevale 1987-Tonino D’Andrea insieme a un gruppo di amici nello studio fotografico di Matteo Losciale Carnevale anni ’80-Serata danzante al ristorante Posta del Falco Tonino D’Andrea in una delle sue performance di carnevale Estate 1993-Primo carnevale dauno estivo-Sede Lega Navale Italiana-Tonino D’Andrea con i palloncini D Masquarete di Tonino D’Andrea Serata danzante all’Hotel Svevo Tonino d’Andrea (a destra nella foto) durante una sfilata di Carnevale sul Lungomare N.Sauro. Tonino D’Andrea (a sinistra) insieme a Girolamo Ognissanti e Matteo arena nella performance -Le Sorelle Bandiera- Tonino D’Andrea (primo a sinistra) in un veglione insiema al famoso cantante Little Tony Tonino D’Andrea in performance di carnevale Tonino D’Andrea in performance di carnevale Tonino d’Andrea insieme al suo amico Girolamo Ognissanti Tonino D’Andrea nelle vesti di cameriera a Carnevale

