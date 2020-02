Konsumer incontra i commissari della Popolare di Bari: nessun impegno preciso

Bari.. “Abbiamo formulato ai commissari richieste molto precise considerate anche le notizie diffuse dagli organi di stampa: anzitutto conoscere se avessero intenzione di avviare azioni di responsabilità nei confronti dei vertici della banca, sia la revocatoria di atti di disposizione dei beni degli ex amministratori sia azioni per gli autori di pressioni commerciali, di cui è stata fatta espressa denuncia da parte di alcune associazioni sindacali” – dichiara l’avvocato Massimo Melpignano, responsabile nazionale banca e finanza di Konsumer Italia, che ha partecipato all’incontro.Konsumer Italia ha posto anche problemi di immediata soluzione, come ad esempio l’inerzia della banca, anche in regime di commissariamente, a consegnare i documenti richiesti dai consumatori. Konsumer Italia ha consegnato ai commissari copia di un esposto indirizzato a banca d’Italia per conto di alcuni cittadini che da quasi quattro mesi attendono la consegna dei documenti richiesti.

“Il forte invito che abbiamo indirizzato ai commissari – prosegue Melpignano – è quello di convocare sempre tutte le associazioni ed in comitati a difesa dei risparmiator senza dividerle in vari incontri. Inoltre abbiamo richiesto a gran voce di avviare un tavolo di lavoro con i rappresentanti dei risparmiatori per individuare alcune categorie di gruppi di persone vittime di particolari violazioni, in maniera tale da poter dare corso ad un pronto risarcimento, così come fu fatto anni fa per la nota vicenda dei prodotti finanziaria Mt Way e For You.” Non è possibile dare per scontato che si debba procedere necessariamente alla perdita di parte anche significativa dei sudati risparmi investiti. Chi ha sbagliato deve pagare e in questo caso la banca deve rimborsare, senza che a rimetterci siano i cittadini. Siamo abbastanza delusi – prosegue l’ avvocato Melpignano – dalla circostanza di non aver ricevuto impegni precisi ma soltanto vaghe assicurazioni”. “Non possiamo che confermare la disponibilità di Konsumer Italia – dichiara Fabrizio Premuti presidente di Konsumer Italia – ad individuare tutte le migliori soluzioni che salvaguardino anzitutto gli interessi dei tantissimi risparmiatori, senza imporre agli stessi pregiudizi notevoli. Confidiamo nella volontà dei commissari a cui assicuriamo la nostra collaborazione precisando però, che non faremo mai mancare la nostra opera di vigilanza”.

