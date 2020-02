Solo conoscendo le principali regole del blackjack si potrà puntare alla vittoria. Lo sanno bene i giocatori esperti, che hanno trasformato questo gioco di carte nella loro passione e che hanno acquisito le competenze necessarie per capire come muoversi mano dopo mano. La digitalizzazione del settore ha fatto conoscere questo gioco ad una più vasta platea. Ciò ha portato anche giocatori alle prime armi ad incuriosirsi, allettati dalla possibilità di vincere soldi veri. È necessario però leggere guida e regole del blackjack per non commettere errori banali, che potrebbero compromettere la mano e dunque portare a perdere la puntata fatta.

Valore delle carte

Prima di imparare le opzioni di gioco, è bene conoscere in dettaglio il valore delle carte. Tutte le carte dal 2 al 10 conservano il loro valore, alle figure viene assegnato un valore di dieci ed all’asso un valore di 1 o di 11 a seconda della mano. Lo scopo del gioco è fare il punteggio più alto possibile, a patto però che sia inferiore a ventidue. Il massimo che si può ottenere è dunque ventuno e la mano viene definita blackjack se questo punteggio viene raggiunto con un asso ed una figura.

Fare blackjack non solo aumenta notevolmente la probabilità di vincere la mano, ma in molti casi paga anche di più. Mentre per le mani normali la vittoria viene pagata 1:1, se si vince con la combinazione più alta la mano viene pagata fino a 3:2. L’entità del pagamento varia a seconda della piattaforma di gioco alla quale ci si iscrive ed anche a seconda della variante di blackjack con la quale si decide di giocare.

Opzioni di gioco

Ci sono diverse opzioni di gioco da tenere a mente e tra le quali si dovrà scegliere quando arriverà il proprio turno. Innanzitutto, il giocatore può scegliere di stare o di chiedere carta: nel primo caso il mazziere non darà ulteriori carte e dunque il giocatore resterà in partita con il punteggio ottenuto fino a quel momento; nel secondo caso il giocatore riceverà un’altra carta, il cui valore si sommerà a quello delle carte già ottenute.

Il giocatore può anche decidere di procedere con il raddoppio. Questa opzione di gioco prevede che il giocatore raddoppi la puntata fatta inizialmente ed ottenga una carta. Ricevuta la carta non potrà chiederne ancora, ma dovrà per forza stare.

A seconda della variante di blackjack potrebbe essere presente la resa. In questo caso al giocatore viene data la possibilità di abbandonare la mano, recuperando metà di quanto aveva puntato. In altre varianti di gioco non si può abbandonare la mano, anche perché ciò determinerebbe la perdita dell’intera puntata. Un’opzione interessante è quella definita cavallo, che entra in gioco nel momento in cui si ricevono due carte dello stesso valore. Scegliendo l’opzione cavallo il giocatore avrà la possibilità di dar vita ad una seconda mano, per giocare due mani contemporaneamente contro il banco. La puntata da fare per la mano aggiuntiva dovrà essere la stessa che è stata fatta per la prima mano.