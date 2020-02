Lucera. Tutolo “A scopo precauzionale, permanenza domiciliare per 3 concittadini”

, 27 febbraio 2020. “Ho appena firmato delle ordinanze di permanenza domiciliare sorvegliata per 14 giorni a 3 famiglie di nostri concittadini. Sono state emesse a titolo PURAMENTE PRECAUZIONALE e nessuno di essi presenta sintomi di alcuna natura. La Asl mi ha proposto, in data odierna, la misura in quanto i capofamiglia erano stati, nei giorni precedenti alla chiusura totale delle cosiddette zone rosse, in un comune tra quelli successivamente interdetti in entrata e in uscita”.

Lo ha scritto il sindaco di Lucera, Antonio Tutolo.

“Sempre in via precauzionale – informa il sindaco – ho inteso estendere la misura non solo ai diretti interessati, come richiesto dalla Asl, ma anche ai familiari conviventi. A questi ultimi chiedo scusa per la restrizione ma ho ritenuto ai fini di una maggiore sicurezza la misura opportuna. Aggiungo un ringraziamento a queste famiglie per la loro preziosa collaborazione e per aver dimostrato di essere cittadini corretti e scrupolosi. P. S. Vi terrò informati ogni volta che ci saranno novità perché è giusto che voi siate a conoscenza di tutto. Buona serata a tutti”.