Manfredonia, parcheggio pubblico per il Parco archeologico e la Basilica Maggiore S.M.Siponto: ok gara

, 27 febbraio 2020. Con recente atto del, è stato determinato di avviare, attraverso una Determinazione a contrattare, la procedura di gara aperta gestita con sistemi telematici per l’appalto dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progetto, coordinamento in fase di esecuzione, rilevi e studi ““.

E’ stato approvato in particolare: “a. che il criterio di scelta per Ia selezione della migliore offerta sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti; b. che il contratto sia stipulato “a corpo”; c. le disposizioni della lex specialis di gara in materia di divisibilità dell’appalto in lotti e di subappalto, nonché le motivazioni addotte per il mancato ricorso al concorso di progettazione ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, riconoscendo che l’utilizzo della procedura ammessa nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, risulta coerente con la tipologia e l’entità dell’appalto da espletare, nonché congruente con le esigenze derivanti dal rispetto delle scadenze fissate”.

Approvato il quadro economico dell’appalto in oggetto e la spesa presunta ivi riportata di Euro 142.390,03, I.V.A. e contributi compresi, necessaria per finanziare l’appalto. La spesa necessaria per l’appalto in questione trova copertura economica nell’importo pari ad Euro 1.189.473,75 assegnato all’intervento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate al CIS Capitanata da Delibera CIPE n. 26/20197).