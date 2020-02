Manfredonia, sequestrato opificio: discarica di rifiuti speciali e scarti di lavorazione (FOTO)

, 27 febbraio 2020. In una recente operazione di polizia giudiziaria, gli operatori del nucleo ambientale della Polizia locale di Manfredonia hanno posto sotto sequestro un opificio – non in esercizio -, in località. Da raccolta dati, il capannone era stato già posto sequestro in passato; in seguito ad una successiva bonifica, l’area non era stata circoscritta con delimitazione e/o con una recinzione. Nel corso del sequestro, confermato dalla Procura di Foggia, rinvenuti scarti di lavorazione e rifiuti speciali.

