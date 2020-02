Palmieri passa nel gruppo del Pd con un occhio alle regionali

“Sono sempre stata una donna di centrosinistra, ho iniziato un percorso con il Pd in consiglio comunale e quindi ho scelto il Pd che è l’unico partito di centrosinistra. Non ci sono motivazioni per cui lascio la mia lista, la mia era un’opposizione isolata”., eletta nella lista civica, ha deciso il passaggio per portare avanti “un’opposizione più forte in aula”. Il gruppo del Pd in consiglio comunale si fa più nutrito, da 3 a 5 dato che si aggiunge anchein arrivo dal M5s.

In questi mesi la battaglia comune su una commissione super partes per i servizi sociali- poi bocciata in consiglio e mai avviata-, gli interventi su vari fronti caldi della città, dal trasporto dei disabili ai centri di aggregazione per giovani ed anziani, hanno cementato l’intesa fra Palmieri e il partito di Lia Azzarone, segretario provinciale del Pd, consigliere comunale. Se per Norillo una certa insofferenza verso i pentastellati era già emersa in precedenti occasioni – lamentava “ingiustificate” critiche da parte degli attivisti al suo lavoro di consigliere – per Anna Rita Palmieri entra in gioco anche la questione delle prossime regionali per cui, con ottime probabilità, sarà candidata.

Lo fu anche nel 2015, unica donna in una lista di soli uomini, quella dei Popolari (5 anni fa non era in vigore la legge sulle quote rosa in Regione). Venne eletto solo Napoleone Cera. Fra le donne della provincia di Foggia Michaela Di Donna di Fi, che si accingerebbe a riprovarci, arrivò seconda dopo Giandiego Gatta con oltre 7mila preferenze, non eletta. Per Rosa Barone del M5s scattò il seggio con 5mila preferenze.

E’ uno scenario competitivo, rosa, di questo tipo che si va delineando su Foggia per cercare di strapparsi l’un l’altro il massimo dei voti, dunque gli avversari dovranno attrezzarsi in tal senso. Cinque anni fa nei Popolari, nel 2020 con il Pd, almeno in quanto a visibilità, nonché radicamento in città, Palmieri ne avrà da spendere nei prossimi mesi. Il nome femminile su Foggia potrebbe essere il suo accanto a candidati della Capitanata quasi certamente in lista come Paolo Campo di Manfredonia, Raffaele Piemontese, Matteo Masciale di S. Giovanni Rotondo, Teresa Cicolella di Cerignola.

Dalla civica “La Città dei diritti”, che con Palmieri in consiglio comunale ha portato, primo degli eletti, Giulio Scapato, anche quest’ultimo a potrebbe correre per le prossime regionali. Una lista che vede al terzo posto Nicola Russo con i suoi circa 700 voti. Nell’alchimia di chi entra e chi esce in consiglio comunale, carica compatibile con quella di consigliere regionale, si può ipotizzare il sostegno per la campagna elettorale in corso. Nella lista del Pd, da quanto si evince dalla sua pagina facebook – copertina con logo Pd e cartina colorata della Puglia- e dai 6 x 3 che campeggiano a Cerignola, potrebbe esserci anche Elena Gentile. In tal caso, le tre donne in lista il Pd le avrebbe già individuate.