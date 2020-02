Puglia, l’agricoltura della regione tra primato nel grano duro e ripresa dell’olio di oliva

La Puglia e il grano duro: tra i primi produttori nazionali

Di recente, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CREA) ha presentato il nuovo Annuario dell’agricoltura italiana con i dati più aggiornati sullo stato di salute del sistema agroalimentare italiano. Al netto dei cambiamenti climatici e di criticità locali note, i dati del 2018 sono positivi con una crescita del +1,8% rispetto al 2017. La Puglia, in particolare, si pone tra le prime quattro regioni italiane per numero di imprese attive e, insieme alla Toscana, rappresenta il 41% delle aziende nazionali impegnate nel settore. L’alta presenza di imprese pugliesi nel settore, scrive il Rapporto, è dovuta a due fattori primari: alla eccellente varietà produttiva regionale e alla capacità delle imprese produttive d’inserirsi “in modo partenariale in più settori”. Le due materie prime agricole più importanti della regione sono il grano e le olive: vogliamo quindi soffermarci su esse e analizzarne nel dettaglio la collocazione sul piano nazionale, così come l’interazione a livello internazionale, a partire dal grano.

Sul piano europeo, l’Italia è il primo produttore di grano duro destinato alla pasta ed è secondo sul piano mondiale: un dato significativo per la regione se si considera che la Puglia e la Sicilia, insieme, rappresentano il 40% della produzione nazionale e, da sola, la Puglia produce un quarto del frumento duro nazionale. Questi dati saranno rafforzati nei prossimi anni dalla nascita di un progetto nazionale volto alla produzione tutta pugliese di grano duro destinato alla produzione di pasta da 100% di grano italiano. Una nuova strategia assunta dai consorzi agrari d’Italia alla luce della recente legge sull’etichettatura, ma anche per le preoccupazioni sull’uso del glifosato in Canada secondo modalità che nel nostro Paese sono vietate. L’Italia, infatti, per completare il suo fabbisogno, importa dal Canada grandi quantità di questa materia agricola che è tra i principali asset nel mercato delle materie prime. La scelta dell’Italia ha avuto un effetto non da poco a livello internazionale, costringendo il Canada, primo produttore mondiale, a ridurre i terreni coltivati a grano duro del 18,8%. Non solo, secondo le previsioni del ministero dell’agricoltura canadese, la campagna 2019/2020 potrebbe subire un ammanco di un milione di tonnellate di grano duro nella scorta mondiale, pari al -3,5%. Tuttavia il maggior uso di frumento duro italiano non ha portato a una sostanziale crescita nella produzione nazionale, che anzi cala del -2% secondo l’Annuario CREA. Bisognerà attendere i dati dei prossimi anni per comprendere quale sarà stato l’impatto benefico di questo cambio di strategia sull’agricoltura pugliese.

La Puglia e le olive: una speranza per l’olio d’oliva

Altra fondamentale materia prima alimentare in Puglia sono le olive, qui colpite duramente dalla Xylella che da sei anni flagella ormai tutta la regione. Una buona notizia giunge dall’approvazione in Conferenza Stato – Regioni del “Piano per la rigenerazione del Salento”, il quale prevede lo stanziamento di ben 300 milioni di euro da parte del ministero delle politiche agricole. I fondi verranno ripartiti su più fronti: come compensazioni sulla calamità naturale, sulla sottomisura 5.2 del PSR e per raddoppiare i fondi a disposizione dei frantoi indispensabili a convertire le olive in olio di oliva. Una parte dei fondi serviranno a finanziare anche progetti di ricerca scientifica volti a contenere e contrastare la Xylella, così da ristabilire nel tempo un settore trainante nella regione. Come riportano i dati Coldiretti, sono andati perduti 21 milioni di ulivi e sono 200 mila gli ettari che risultano infetti, ma, nonostante la situazione di difficoltà, con 904 frantoi la Puglia rappresenta la prima regione italiana per numero di frantoi (dati ISMEA: La produzione italiana di olio di oliva 2017/2018). Nella campagna 2017/2018 la regione ha superato i 2 milioni di tonnellate di raccolta con un incremento straordinario del +98%, indicando che la ripresa è iniziata e si può guardare al futuro del comparto con maggiore fiducia.

L’agricoltura si conferma nuovamente un settore fondamentale per la regione ma anche per la penisola intera, capace di posizionare il Paese nelle gerarchie mondiali e di mantenerne i primati quando si parla di prodotti del territorio di qualità.