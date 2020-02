Rifiuti, impianto produzione CSS a Manfredonia: approvate tariffe per conferimento

, 27 febbraio 2020. Con recente determina del direttore generale dell’agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, avv., sono state(Combustibile Solido Secondario) sito a Manfredonia, a carico dei Comuni interessati.

In particolare: • Anno 2017: €/ton 117,94 oltre IVA; • Anno 2018: €/ton 130,81 oltre IVA; • Anno 2019: €/ton 142,22oltre IVA. • Anno 2020: €/ton 142,22oltre IVA.

In ottemperanza a quanto stabilito ai sensi di legge, spetta all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito di determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici. Il soggetto gestore dell’impianto, con varie note, per il tramite del legale della Ditta ha richiesto l’adeguamento della tariffa di conferimento determinata da Ager per l’annualità 2017, nonché delle successive annualità 2018 e 2019 alla luce della “inadeguatezza della tariffa ad oggi applicata per coprire i costi sostenuti dalla società con evidenti ripercussioni sull’equilibrio economico-finanziario” rispetto alla data di presentazione dell’offerta.

“A seguito di una verifica relativa ai costi di termovalorizzazione del Combustibile Solido Secondario (CSS), nonché a seguito delle valutazioni espresse in sede di tavolo tecnico tenutosi in data 20 dicembre 2019 alla presenza della Ditta Progetto Ambiente Provincia di Foggia S.u.r.l. e delle Ditte ETA S.r.l. e Appia Energy S.r.l., centrali elettriche operanti in Puglia nella termovalorizzazione del CSS, si è stabilito di procedere all’adeguamento delle tariffe di conferimento dei rifiuti presso l’impianto di Manfredonia gestito dalla Ditta Progetto Ambiente Provincia di Foggia S.u.r.l.”, con gli importi citati.