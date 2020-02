Vestiti con paillettes, un evergreen da indossare sempre

Chi l’ha detto che unnon può essere indossato in ogni occasione? Certo, è un capo importante e da saper dosare con astuzia, ma le nuove collezioni ci propongono tantissime alternative per ogni evento, da adattare con gli accessori giusti e brillare come una stella, sempre!

Sebbene c’è chi con addosso le paillettes si senta come con una seconda pelle, non per tutti è così e, di sicuro, alcuni contesti richiedono uno stile meno glamour di un total look del genere. Dunque, una buona soluzione è quella di optare per una via di mezzo, ovvero un abito o una tuta che abbiano solo la parte inferiore o quella superiore in paillettes. In questo modo si smorza un insieme che potrebbe essere difficile da portare sempre, e si cede alla lusinga di un capo spendibile anche nel quotidiano. Basti pensare ad un abito chemisier con la sola gonna in paillettes, magari nero, da abbinare ad anfibi o a sneakers per un look rock o casual.

Sempre in tema di look da giorno, sono perfetti gli abiti in paillettes con motivi sbarazzini e poco impegnativi, come la proposta di Twinset dell’abito a tunica con motivo a righe bianco e verde. Questo capo rientra in quei vestiti corti assai versatili che possono essere abbinati sia a delle comode sneakers, sia diventare eleganti con un paio di sandali altissimi: a te la scelta!

Per una serata in discoteca o ad un party, invece, va bene osare di più. Prendendo ispirazione dalla moda del passato, il vestito deve essere molto corto e completamente rivestito di paillettes. Meglio se a manica lunga e accollato, così da mettere in evidenza le gambe con un bel paio di stivali altissimi: l’effetto è non solo glam, ma soprattutto sexy! Per gli accessori, se si è molto giovani, si può puntare su qualcosa di vistoso in abbinamento al colore dell’abito, dunque sì ad orecchini chandelier e anelli cocktail.

Per un evento speciale, invece, gli abiti corti di paillettes sono perfetti, un insieme di brio e splendore capace di farsi notare in ogni contesto. In tal senso, sono indicati gli abiti a manica lunga preferibilmente monocolore oro, argento, bianco o nero, nuances intramontabili che possono e devono essere abbinate ad accessori minimalisti, onde evitare un effetto lampadario. Splendido è il mini abito in paillettes color oro di Twinset, uno dei vestiti corti della nuova collezione, che vanta lunghe maniche con elastico e arricciatura finale e una sexy scollatura sia sulla schiena che sul décolleté.

Molto trendy sono anche i tubini con le paillettes, una scelta decisamente sensuale e che ben si addice a una serata romantica o a un party in terrazza. Ovviamente, sia il mini dress che il tubino sono da abbinare a scarpe con tacco alto, evitando i modelli a gioiello, ma optando per un colore unico o tono su tono rispetto al vestito o, se si vuole dare maggiore brio, in netto contrasto.