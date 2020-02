Vigiano “La vicenda di Francesco utile per nuovi assurdi attacchi alla Vacca”

Foggia, 27 febbraio 2020. “Spiace constatare come i problemi scolastici di Francesco, il ragazzino speciale balzato agli onori della cronaca locale, abbiano dato la stura per un nuovo attacco al nostro assessore ai servizi sociali Raffaella Vacca, la cui unica colpa, se proprio ne vogliamo trovare una, è stata quella di interessarsi della questione, dapprima incontrando di persona la mamma del ragazzo, incatenatasi per protesta dinanzi alla scuola di suo figlio, e poi convocando urgentemente un tavolo tecnico presso il suo assessorato affinché Francesco potesse quanto prima beneficiare dei servizi indispensabili per la sua frequenza scolastica, benché la risoluzione del detto problema, come tra l’altro confermato dagli addetti ai lavori e ribadito dal Sindaco di Foggia, non sia di competenza dell’assessorato ai servizi sociali”.

Lo scrive in una nota il segretario cittadino della Lega, Antonio Vigiano.

“Francamente ci saremmo aspettati un plauso per il nostro assessore, su cui il nostro partito ripone la massima fiducia, ed invece siamo rimasti spettatori basiti di una strumentalizzazione politica, trasferitasi sui social network, dove addirittura la sig.ra Loredana De Cata, mamma di Francesco, ha avuto l’ardire di comunicare di aver denunciato l’assessore Vacca e gli assistenti sociali del suo assessorato. Ad ogni buon conto, al netto della strumentalizzazione politica che vi è stata sulla questione, ma chiaramente più ci avviciniamo alla campagna elettorale per il rinnovo del consiglio della nostra regione e più si porranno in essere questi beceri comportamenti, la Lega di Foggia non può che essere soddisfatta di come il suo assessore Raffaella Vacca ha operato sulla vicenda e quelle che per gli altri posso sembrare colpe, per noi rappresentano medaglie da appuntare al petto, in quanto la tutela dei soggetti bisognosi e più svantaggiati rappresenterà sempre uno dei nostri obiettivi, anche se invece di un grazie, che francamente ci saremmo aspettati, ci siamo visti piovere addosso le critiche e gli attacchi della mamma di Francesco e di qualche facinoroso in cerca di popolarità”.