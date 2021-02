Casa Sollievo, Covid: scoperta molecola predittiva della letalità

San Giovanni Rotondo, 27/02/2021 – (quotididiano) Lo studio osservazionale su 250 malati Covid ha portato alla scoperta di una molecola in grado di indicare quali sono i pazienti a maggior rischio. Parliamo di una specifica proteina (ADAMTS13) misurata in laboratorio nei primi giorni di degenza. Secondo i ricercatori si vede chiaramente che i livelli di questa proteina, considerata marcatore predittivo del Covid-19, riflettono con largo anticipo quello che poi sarà l’esito, ovvero l’indice di letalità, durante l’ospedalizzazione. Casa Sollievo annuncia che sta partecipando anche a GEN-COVID, studio multicentrico coordinato da Alessandra Renieri, genetista dell’Università di Siena, che coinvolge un consorzio di ospedali italiani, finalizzato a comprendere le basi genetiche e molecolari della suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2. Alla conferenza stampa dell’IRCCS, in collegamento da San Giovanni Rotondo, con Angelo Vescovi, hanno portato i frutti della loro esperienza Massimo Carella, Elvira Grandone, Antonio Greco, Maurizio Leone.(quotidiano)